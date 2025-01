Neymar wird zum FC Santos zurückkehren. Bild: keystone

«Ich werde beim FC Santos unterschreiben» – Neymar kehrt zu seinem Jugendverein zurück

Beim brasilianischen FC Santos wurde Neymar ausgebildet, in Europa stieg er zum Weltstar auf. Nach der Vertragsauflösung in Saudi-Arabien kehrt er nun in die Heimat zurück.

Brasiliens Altstar Neymar kehrt zu seinem Jugendverein FC Santos zurück. Der 32-Jährige verkündete den Wechsel in einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen. «Es fühlt sich fast so an, als würde ich in der Zeit zurückreisen. Ich werde den Vertrag beim FC Santos unterschreiben», sagte Neymar.

Bereits am Dienstag hatten Neymar und der saudi-arabische Klub Al-Hilal ihre Zusammenarbeit beendet. Der Vertrag des bald 33 Jahre alten Brasilianers wurde «einvernehmlich» aufgelöst, wie der Verein mitteilte.

134 Tore in 220 Spielen für Santos

Für den FC Santos spielte der einstige Weltstar von 2009 bis 2013 und erzielte in 220 Spielen insgesamt 134 Tore. Danach wechselte er zum FC Barcelona. Eigentlich stand Neymar bei Al-Hilal noch bis zum Sommer unter Vertrag, allerdings spielte er schon länger keine Rolle mehr im Team von Trainer Jorge Jesus. Der trickreiche Angreifer, dem Kritiker einen Hang zu unnötigen Kunsteinlagen und Provokationen vorwerfen, spielte seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien im August 2023 nur siebenmal für den Klub und erzielte ein Tor.

Neymar war für 90 Millionen Euro Ablöse von Paris Saint-Germain in die saudi-arabische Liga gewechselt. Nach einem Kreuzbandriss, den er im Oktober 2023 bei einem Einsatz für die Nationalmannschaft erlitt, folgte eine einjährige Zwangspause. Bei seinem Comeback im Oktober vergangenen Jahres und im November kam Neymar zu zwei kürzeren Einsätzen, ehe ihn Oberschenkelbeschwerden stoppten.

Der 128-malige brasilianische Nationalspieler hält immer noch den Rekord für die höchste Ablösesumme im Fussball: 2017 hatte er für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. (riz(sda/dpa)