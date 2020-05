Sport

Fussball

Fussball: Didier Deschamps äussert Kritik am Restart der Bundesliga



Bild: AP/AP

«Frauen dürfen nicht, das sagt alles» – Weltmeister-Trainer Deschamps kritisiert Restart

Nach der Coronavirus-Krise nimmt der Fussball in Europa langsam wieder Fahrt auf. Am 16. Mai startete mit der Bundesliga die erste der europäischen Topligen ihren Betrieb wieder und auch in England, Italien und Spanien wird der Restart geplant.

In Fussball-Europa ist die Freude bei den meisten Beteiligten gross, dass vielerorts bald wieder gespielt werden kann. Allerdings nicht bei allen: Didier Deschamps, der Nationaltrainer Frankreichs, äusserte in einem Interview mit «Le Parisien» Kritik an den Plänen der grossen Ligen.

Bild: EPA/EPA

Das Konzept der Bundesliga etwa überzeugt Deschamps nicht restlos. Er habe sich die Spiele angeschaut, so der Weltmeister-Trainer von 2018, doch vor allem etwas habe ihn aber gestört: «Gewisse Bilder sind extrem widersprüchlich. Ich sehe, wie die Spieler alles geben, mit Zweikämpfen und allem. Und dann sieht man auf der Tribüne Ersatzspieler mit Masken und Abstand zu den anderen.»

Das verstehe er nicht, kritisiert Deschamps: «Schliesslich sind sie sind am gleichen Ort und könnten gleich eingewechselt werden. Ist auf der Tribüne das Risiko etwa grösser? Das ist so inkohärent. Das mag ich nicht.»

Bild: EPA

Männer dürfen, Frauen nicht

Zudem stört es den ehemaligen Weltklasse-Mittelfeldspieler, dass es beim Restart in erster Linie nicht um Fussball-Romantik gehe, sondern ums Geld: «Bei der Wiederaufnahme im Fussball geht es natürlich vor allem finanzielle Probleme.» Deschamps argumentiert, dass beispielsweise in Spanien und England nur die Ligen der Männer weiter durchgeführt werden können. «La Liga und die Premier League sollen weitergehen, aber die Ligen der Frauen, die viel weniger Geld einbringen, nicht. Das sagt eigentlich alles», sagt Deschamps. Dass in Frankreich hingegen auch die Ligue 1 abgesagt wurde, sei logisch und weise, so der Trainer. Dies müsse man akzeptieren.

Zudem fand Deschamps im Interview lobende Worte für seinen Nati-Schützling N'Golo Kanté. Der Chelsea-Mittelfeldspieler hat sich aus Angst vor dem Virus dazu entschieden, derzeit nicht mit der Mannschaft zu trainieren. Ein tolles Zeichen, findet Deschamps:« Ich verstehe es nicht nur, ich finde es vorbildlich. Er ist ein fröhlicher Mensch, immer mit einem Lächeln. In diesem Fall hat er seine Zweifel geäussert. Ich sage: Respekt. Und ich finde es gut, dass sein Verein das verstanden hat.» (dab)

