Die Hypothek aus dem Hinspiel konnten die Basler in Kasachstan nicht wettmachen. Bild: keystone

Bitteres Aus für den FC Basel – trotz Sieg in Kasachstan ist die Europa-Kampagne beendet

Der FC Basel scheitert im diesjährigen Europacup bei erster Gelegenheit. Ein 2:1-Sieg in Kasachstan reicht nicht.

Nach der 1:3-Niederlage vor einer Woche hätte der Fünfte der letzten Super-League-Saison bei Tobol Kostanai einen Sieg mit zwei Toren Differenz gebraucht, um sich in die Verlängerung zu retten. Bis kurz vor der Pause lag der FCB auf Kurs, am Ende gingen aber – nicht ganz überraschend – die Kräfte aus.

Anton Kade in der 26. und Jean-Kévin Augustin mit einem Foulpenalty nach etwas mehr als einer halben Stunde machten das Handicap aus dem Hinspiel wett, und die Basler schienen gegen einen bescheidenen Gegner alles im Griff zu haben. Drei Minuten vor der Pause brachte ein äusserst hart gepfiffener Handspenalty die Wende.

Eine Abwehr von Goalie Mirko Salvi war aus kurzer Distanz an die Hand von Finn van Breemen geprallt. Der Entscheid war umstritten und brachte dem protestierenden Captain Fabian Frei in dessen 500. Spiel für den FCB noch eine Gelbe Karte ein, einen VAR gibt es in dieser Phase des Europacups aber keinen. Serges Déblé kümmerte das nicht, der Ivorer traf sicher zum 1:2.

In der zweiten Hälfte stand der Dritte der kasachischen Premier League dem Ausgleich näher als Basel dem 3:1, das die Verlängerung bedeutet hätte. In der 57. Minute traf erneut Déblé die Latte, in der 72. rettete Salvi nach einem Kopfball auf der Linie. Den Spielern des FCB ging nach einer langen und mühevollen Reise in den Norden Kasachstans der Saft aus. Wegen eines Defekts am Flugzeug waren sie erst um Viertel vor 8 am Morgen des Spieltages angekommen.

Eine denkbar schlechte Vorbereitung, das Weiterkommen verspielten die Basler allerdings beim 1:3 zu Hause. Deshalb verpasst der Halbfinalist der letztjährigen Conference League europäisch erstmals seit 2020 die Gruppenphase.

Tobol Kostanai - Basel 1:2 (1:2)

SR Milanovic (SRB).

Tore: 26. Kade (Ndoye) 0:1. 32. Augustin (Penalty/Foul an Millar) 0:2. 43. Déblé (Penalty/Hands von van Breemen) 1:2.

Basel: Salvi; Lang, Comas, Van Breemen, Schmid; Frei, Burger (71. Onyegbule); Kade (78. Zé), Augustin, Millar (78. Hunziker); Ndoye (87. Djiga).

Bemerkungen: Basel ohne Barry (gesperrt), Hitz, Dubasin, Adjetey und Avdullahu (alle verletzt). 57. Lattenschuss Déblé.

Verwarnungen: 10. Vukadinovic. 45. Frei. 59. Tschesnokow. 76. Colas. 82. Asrankulow. 87. Augustin. (nih/sda)