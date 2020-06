Die Bundesliga ist zurück bei Sat.1 – wie «Ran» einst den TV-Fussball revolutionierte

Bald 30 Jahre ist es her, dass sich im deutschen Fernseh-Fussball eine kleine Revolution ereignete. Im August 1992 strahlte Sat.1 zum ersten Mal die Bundesliga-Sendung «Ran» aus. Nun ist Sat.1 zurück im Fussball-Geschäft. Bei der jüngsten Rechteauktion für die Bundesliga sicherte sich der Sender ein Paket für die Ausstrahlung von neun Live-Spielen pro Saison im Free-TV.

Für uns Grund genug, etwas in Nostalgie zu schwelgen und uns an die guten, alten «Ran»-Zeiten zu erinnnern – als der Fussball auf einen Schlag etwas bunter, schriller und frecher wurde.

Dahlmanns Kommentar im Wortlaut