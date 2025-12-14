Nebel
Premier League: Erfolgreiche Bundesliga-Rückkehr für Urs Fischer

Erfolgreiche Bundesliga-Rückkehr für Urs Fischer ++ Xhakas Sunderland schlägt Newcastle

14.12.2025, 17:2214.12.2025, 19:42
Bundesliga

Bayern München – Mainz 05 2:2

Urs Fischer sorgt in seinem ersten Bundesligaspiel seit gut zwei Jahren für den kleinen Mainzer Coup. Der Zürcher Trainer führt das Schlusslicht zum 2:2 beim Leader und Meister Bayern München.

Zum ersten Mal spielte Mainz unter seinem neuen Coach eine Meisterschaftspartie, seinen Einstand hatte Fischer am Donnerstag beim 1:1 auswärts gegen den polnischen Meister Lech Poznan gegeben. Wenig fehlte, und der Schweizer hätte gleich ein grosses Ausrufezeichen gesetzt und Bayern München mit seinem neuen Team die erste Bundesliga-Niederlage der Saison zugefügt.

epa12592174 Mainz&#039; head coach Urs Fischer looks on ahead of the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Mainz 05, in Munich, Germany, 14 December 2025. EPA/LEONHARD SIMON
Urs Fischer kann zufrieden sein.Bild: keystone

Nach dem Führungstreffer der Bayern durch ihren Jungstar Lennart Karl drehten die Mainzer die Partie zwischenzeitlich durch Tore von Kacper Potulski und Lee Jae-Sung. Ganz über die Zeit brachten die Mainzer diesen 2:1-Vorsprung nicht. In der 87. Minute traf Harry Kane mittels Penalty, den er selber provoziert hatte.

Mainz liegt vier Punkte hinter den unmittelbar vor dem Schlusslicht liegenden Heidenheim und St. Pauli. St. Pauli ist am nächsten Wochenende der letzte Gegner der Mainzer vor der kurzen Winterpause. Bayern München gab zwar zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte ab, baute aber seinen Vorsprung an der Tabellenspitze trotzdem aus, weil Leipzig am Freitag bei Fischers Ex-Klub Union Berlin verloren hatte.

Urs Fischer ist zurück in der Bundesliga – vom Projektmanager zum Feuerwehrmann

Bayern München - Mainz 05 2:2 (1:1).
Tore: 29. Karl 1:0. 45. Potulski 1:1. 67. Lee Jae-Sung 1:2. 87. Kane (Penalty) 2:2.
Bemerkungen: Mainz 05 ohne Widmer (verletzt).

Freiburg – Dortmund 1:1

Borussia Dortmund gibt in der 14. Bundesliga-Runde zwei Punkte ab. Der Tabellendritte spielt nach einem Platzverweis gegen Jobe Bellingham in Freiburg 1:1.

Bis kurz nach der Pause hatte Dortmund die Partie im Griff und führte durch einen Treffer von Ramy Bensebaini nach einer guten halben Stunde verdient mit 1:0. Der Rückschlag erfolgte in der 53. Minute. Ein riskanter Pass vom Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel wurde von einem Freiburger abgefangen, und Bellingham konnte sich nur noch mit einem Notbremse-Foul behelfen.

Eine Viertelstunde vor Schluss profitierten die Freiburger mit Johan Manzambi von der Überzahl. Lucas Höler traf akrobatisch und unhaltbar zum 1:1. Das vermeintliche 2:1 der Freiburger in der 87. Minute zählte wegen Offside nicht.

Freiburg - Borussia Dortmund 1:1 (0:1).
Tore: 31. Bensebaini 0:1. 75. Höler 1:1.
Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi, ohne Ogbus (Ersatz). Borussia Dortmund mit Kobel. 53. Rote Karte gegen Bellingham (Borussia Dortmund).

Premier League

Sunderland – Newcastle 1:0

Das Schweizer Duell in der Premier League zwischen Granit Xhaka und Fabian Schär geht an den Nati-Captain. Xhaka führt Sunderland in der 16. Runde daheim gegen Newcastle zum 1:0-Erfolg.

Einmal mehr war Xhaka im Mittelfeld der sichere Wert des Aufsteigers. Beim einzigen Treffer der Partie spielte der 33-jährige Captain aber nur eine Nebenrolle. Eine Flanke von Nordi Mukiele köpfelte der Deutsche Nick Woltemade 58 Sekunden nach der Pause unfreiwillig via Latte ins eigene Tor. Bei Newcastle war Fabian Schär kurz vor der Pause für den verletzten Verteidigerkollegen Dan Burn eingewechselt worden.

Une victoire sans prix pour Granit Xhaka et Sunderland.
Granit Xhaka im Einsatz.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Der Aufsteiger verteidigte in der Folge den knappen Vorsprung und bleibt in seinem herrlich stimmungsvollen Stadium of Light in dieser Saison ungeschlagen.

Serie A

La Liga

Sevilla – Oviedo 4:0

Djibril Sow erzielt sein zweites Saisontor für den FC Sevilla. Der Mittelfeldspieler trifft beim 4:0-Heimsieg gegen Oviedo in der 22. Minute zum 2:0.

Der Zürcher kam nach einem Konter im Strafraum zum Abschluss und spitzelte den Ball via Pfosten ins Tor. Zur Pause wurde er ausgewechselt. Für Sevilla war es im 16. Meisterschaftsspiel erst der sechste Sieg.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/LALIGA EA SPORTS

Ligue 1

