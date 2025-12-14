Xhakas Sunderland schlägt Schärs Newcastle ++ Djibril Sow trifft für Sevilla

Sunderland – Newcastle 1:0

Das Schweizer Duell in der Premier League zwischen Granit Xhaka und Fabian Schär geht an den Nati-Captain. Xhaka führt Sunderland in der 16. Runde daheim gegen Newcastle zum 1:0-Erfolg.

Einmal mehr war Xhaka im Mittelfeld der sichere Wert des Aufsteigers. Beim einzigen Treffer der Partie spielte der 33-jährige Captain aber nur eine Nebenrolle. Eine Flanke von Nordi Mukiele köpfelte der Deutsche Nick Woltemade 58 Sekunden nach der Pause unfreiwillig via Latte ins eigene Tor. Bei Newcastle war Fabian Schär kurz vor der Pause für den verletzten Verteidigerkollegen Dan Burn eingewechselt worden.

Granit Xhaka im Einsatz. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Der Aufsteiger verteidigte in der Folge den knappen Vorsprung und bleibt in seinem herrlich stimmungsvollen Stadium of Light in dieser Saison ungeschlagen.

Sevilla – Oviedo 4:0

Djibril Sow erzielt sein zweites Saisontor für den FC Sevilla. Der Mittelfeldspieler trifft beim 4:0-Heimsieg gegen Oviedo in der 22. Minute zum 2:0.

Der Zürcher kam nach einem Konter im Strafraum zum Abschluss und spitzelte den Ball via Pfosten ins Tor. Zur Pause wurde er ausgewechselt. Für Sevilla war es im 16. Meisterschaftsspiel erst der sechste Sieg.