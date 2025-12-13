Nebel
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Eishockey: Schweizer Nati verliert gegen Tschechien

Czechia&#039;s Daniel Vozenilek, Switzerland&#039;s goalkeeper Leonardo Genoni, Switzerland&#039;s Christian Marti and Switzerland&#039;s Denis Malgin, from left, fights for the puck during the Euro H ...
Tschechien setzt sich schlussendlich gegen die Schweiz durch.Bild: keystone

Schweizer Eishockey-Nati gleicht dreimal gegen Tschechien aus und verliert trotzdem

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft verliert in Zürich auch ihr zweites Spiel am Heimturnier im Rahmen der Euro Hockey Tour. Gegen Tschechien setzt es eine 3:5-Niederlage ab.
13.12.2025, 20:1613.12.2025, 20:26

Zwei Tage nach der knappen Auftaktniederlage gegen Schweden (2:3 n.P.) bewiesen die Schweizer gegen Tschechien viel Moral. Dreimal führten die Gäste, dreimal glich das Team von Patrick Fischer aus, einmal in jedem Drittel. Dabei traf Calvin Thürkauf jeweils auf Zuspiel von Damien Riat doppelt. Das 2:2 durch Dario Simion, der mit einem mustergültigen Steilpass von Sven Andrighetto lanciert wurde, fiel nach einem schnellen Angriff im Powerplay.

Wieder Filip Chlapik

Trotzdem reichte es am Ende für die Schweizer im sechsten Anlauf wieder nicht zum ersten Sieg in der WM-Arena vom kommenden Mai in Zürich-Altstetten. Filip Chlapik entschied die Partie mit seinem zweiten Treffer des Abends gut vier Minuten vor Schluss zugunsten der Tschechen. Der frühere Ambri-Stürmer, der bereits beim 4:0 im November gegen die Schweiz doppelt getroffen hatte, hatte das Skore in der 12. Minute entgegen dem Spielverlauf eröffnet. Er erwischte Leonardo Genoni mit einem Kunstschuss aus spitzem Winkel.

Die weiteren tschechischen Treffer erzielten der frühere Ambri- und Servette-Stürmer Michael Spazek (25.), Daniel Vozenilek (49.) vom EV Zug sowie kurz vor Schluss zum 3:5-Endstand ins leere Schweizer Tor Ondrej Beranek.

Der Ausgleichstreffer von Dario Simion.Video: SRF

Für das Schweizer Nationalteam steht am Sonntagnachmittag (15.45 Uhr) gegen Finnland das letzte offizielle Länderspiel vor den Olympischen Spielen im Februar im Programm. Gegen den Olympiasieger feierten die Schweizer vor einem Jahr in Freiburg den bislang einzigen Sieg an einem Heimturnier der Euro Hockey Tour. Demgegenüber stehen mittlerweile zehn Niederlagen.

Andres Ambühl geehrt

Vor der Partie wurde Andres Ambühl für seine Verdienste um das Schweizer Eishockey geehrt. Zu Klängen von Conquest of Paradise wurde ein Banner mit einem Foto des Schweizer Rekordnationalspielers und seiner legendären Rückennummer 10, die im Nationalteam künftig nicht mehr vergeben wird, unter das Hallendach gezogen. Der im Frühling zurückgetretene Bündner, der in 352 Länderspielen und an 20 Weltmeisterschaften (ebenfalls ein Rekord) seine Knochen für die Schweiz hingehalten hat, wird an der Heim-WM im Mai vom Internationalen Eishockeyverband (IIHF) zeremoniell in die Hall of Fame aufgenommen.

Andres Ambühl wurde vor der Partie geehrt.Video: SRF

Verteidiger Christian Marti und Stürmer Grégory Hofmann bestritten am Samstag ihr 100. Länderspiel.

Schweiz - Tschechien 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Zürich. - 6545 Zuschauer. - SR Kova/Wuorenheimo (FIN), Altmann/Urfer.
Tore: 12. Chlapik 0:1. 15. Thürkauf (Riat) 1:1. 25. Spacek (Gazda) 1:2. 35. Simion (Andrighetto/Ausschluss Spacek) 2:2. 49. (48:05) Vozenilek 2:3. 50. (49:03) Thürkauf (Riat) 3:3. 56. Chlapik 3:4. 59. Beranek 3:5 (ins leere Tor).
Strafen: je 2mal 2 Minuten.Schweiz: Genoni; Glauser, Kukan; Loeffel, Marti; Egli, Berni; Aebischer, Le Coultre; Moy, Malgin, Andrighetto; Riat, Thürkauf, Hofmann; Simion, Haas, Rochette; Riedi, Canonica, Biasca.
Tschechien: Pavlat; Gazda, Pyrochta; Scotka, Krejcik; Adamek, Kucerik; Zabransky, Kral; Kase, Sedlak, Cervenka; Chlapik, Spacek, Vozenilek; Kantner, Kodytek, Kousal; Flek, Cernoch, Beranek.
Bemerkungen: Schweiz ohne Rohrbach (überzählig), Taibel (verletzt) und Charlin (Ersatzgoalie).
Schüsse: Schweiz 32 (9-8-15); Tschechien 20 (6-7-7). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 1/2. Tschechien 0/2. Schweiz von 58:16 bis 58:50 und von 58:38 bis 60:00 ohne Torhüter. (sda)

Review
Eishockey trifft Leidenschaft: Darum begeistert «Heated Rivalry» alle
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 27
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So krass freuten sich die Dänen über den Eishockey-WM-Halbfinaleinzug
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Nur Aicher in der zweiten Abfahrt schneller als Vonn – Flury mit starker Leistung
Lindsey Vonn verpasst das Abfahrts-Double in St. Moritz knapp. Die 41-jährige Amerikanerin muss sich der 19 Jahre jüngeren Emma Aicher geschlagen geben.
Aicher, tags zuvor Fünfte, distanzierte Vonn um 0,24 Sekunden. Weitere fünf Hundertstel zurück reihte sich die Italienerin Sofia Goggia als Dritte ein. Ein Sieg vor zwei Abfahrtslegenden: Es wäre verständlich gewesen, wenn Aicher den Triumph ausgiebig gefeiert hätte. Doch das entspricht nicht dem ruhigen Naturell der Deutschen. Auch die Fragen der Reporterinnen und Reporter im Zielraum beantwortete sie mit demonstrativer Gelassenheit. «Es ist schon sehr cool, dass ich mit den beiden hier stehen darf. Aber im Endeffekt muss ich mich einfach auf mich selbst fokussieren.»
Zur Story