Erste Liga-Niederlage seit September: Arsenal verliert überraschend gegen Everton

Everton – Arsenal 1:0

Arsenal erleidet im Titelrennen einen Rückschlag. Auswärts gegen Everton kassieren die Gunners eine 0:1-Niederlage.

In der 60. Minute traf Verteidiger James Tarkowski nach einem Eckball per Kopf zur Führung für das Heimteam, dessen letzter Sieg vom 22. Oktober des letzten Jahres datiert. Everton ersetzte Trainer Frank Lampard in der letzten Woche durch Sean Dyche. Arsenal hatte insgesamt zwar mehr vom Spiel gehabt, sich aber nur wenige Torchancen herausgespielt. Auch in der Schlussphase agierten die Londoner, bei denen Granit Xhaka durchspielte, offensiv zu wenig zwingend.

Für den Leader der Premier League war es im 20. Meisterschaftsspiel die zweite Niederlage der Saison. Von dieser könnte der derzeit fünf Punkte zurückliegende Verfolger Manchester City profitieren. Das Team von Trainer Pep Guardiola trifft am Sonntag auswärts auf Tottenham.

