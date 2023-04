Nati-Captain Lia Wälti wird 2025 mit 31 Jahren bestimmt noch zum Team der Heim-EM gehören. Bild: keystone

Ski, Velo, Fussball – diese Sport-Highlights sind bald in der Schweiz

Im Sommer 2025 findet die Fussball-EM der Frauen in der Schweiz statt. Die UEFA hat der Kandidatur am Dienstag den Zuschlag gegeben. Das Turnier reiht sich ein in eine lange Liste von Sport-Highlights, die in den kommenden Jahren hierzulande ausgetragen werden.

Vier Kandidaturen bewarben sich für die Fussball-EM 2025 der Frauen. Die Schweiz setzte sich gegen Frankreich, Polen und die gemeinsame Bewerbung von Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland durch.

So wird in etwas mehr als zwei Jahren in acht Schweizer Stadien gekickt. Vorgesehen sind als Austragungsorte Basel, Bern, Genf, Zürich, St.Gallen, Luzern, Sion und Thun. Der Zuschlag für die Schweiz bedeutet, dass die Nati nach EM 2022 und WM 2023 beim dritten Turnier in Folge dabei sein wird.

Rad-WM 2024

Zürich

21. bis 29. September 2024

Die offizielle Website



Hoffentlich schiffet es dann nicht unenufe. Video: YouTube/schnollede

Schweizer Velorennfahrerinnen und Velorennfahrer gehören zu den besten der Welt. Die exakten Strecken der einzelnen Bewerbe werden erst im kommenden Frühling publiziert. Bekannt ist unter anderem schon jetzt, dass das Strassenrennen der Männer in Winterthur beim Sulzer-Hochhaus gestartet wird und eine Schlaufe durchs Zürcher Weinland macht, ehe es für das Feld via Kyburg und über den Pfannenstiel nach Zürich geht. Dort steht dann eine mehrfach zu befahrende Runde auf dem Programm. Das Ziel ist auf dem Sechseläutenplatz.

Handball-EM Frauen 2024

Basel

28. November bis 15. Dezember 2024

Die offizielle Website

Tabea Schmid hebt gegen Kroatien ab. Bild: keystone

Die Schweiz trägt die Endrunde gemeinsam mit Österreich und Ungarn aus. Die Nationalteams der drei Gastgeberländer sind gesetzt. In Basel werden zwei Vorrundengruppen spielen, in der 12'400 Zuschauer fassenden St.Jakobshalle. Die Handball-Nati der Frauen hatte sich 2022 erstmals für eine EM qualifiziert und sich dabei achtbar aus der Affäre gezogen. Gegen Kroatien, das zwei Jahre zuvor EM-Bronze gewonnen hatte, holte die Schweiz ein Unentschieden.

Biathlon-WM 2025

Lenzerheide

11. bis 23. Februar 2025

Die offizielle Website



Mit diesem Video bewarb sich Swiss-Ski. Video: YouTube/Swiss-Ski

In diesem Winter fand im Biathlon-Zentrum Lenzerheide die EM statt, im kommenden Winter macht erstmals der Weltcup Halt im Bündnerland. Es gibt Schweizerinnen und Schweizer, die in der von Norwegen dominierten Sportart an einem guten Tag zu den besten der Welt gehören. Allen voran ist Niklas Hartweg zu nennen: Er entschied die U25-Weltcup-Wertung für sich und lief vier Mal aufs Podest. Zwei dieser Highlights gelangen ihm in der Mixed-Staffel mit Amy Baserga, die ebenfalls als grosses Talent gilt.

Wir schicken Nico Franzoni hin: Video: watson/nico bernasconi, nico franzoni, sina alpiger

Ski-Freestyle- und Snowboard-WM 2025

St.Moritz

15. bis 28. März 2025

Die offizielle Website



Video: watson/een

An den Wettkampfstätten im Engadin werden rund 70'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. In vielen der 28 Entscheidungen in 15 Disziplinen werden sie mit Schweizer Athletinnen und Athleten mitfiebern können.

Mountainbike-WM 2025

Wallis

2. bis 14. September 2025

Die offizielle Website​

Ja, wir wissen: Wallis ist ein Kanton und keine Ortschaft. Um Medaillen in den verschiedenen Disziplinen wird an nicht weniger als neun unterschiedlichen Orten gefahren. Die aus Schweizer Sicht wichtigsten Rennen, jene im olympischen Cross County, finden in Crans-Montana statt.

Eishockey-WM 2026

Zürich und Freiburg

Im Mai 2026

Keine Eishockey-WM? Wir kreierten die Kugelbahn-WM Video: watson/een

Die Schweiz hätte 2020 die WM austragen sollen, doch dann kam die Corona-Pandemie in die Quere. Geschieht nichts Vergleichbares, kehrt die Hockey-WM, die zuletzt 2009 in der Schweiz ausgetragen wurde, zurück. Gespielt wird in den neuen Arenen der ZSC Lions und von Fribourg-Gottéron.

Ski-WM 2027

Crans-Montana

Februar 2027

Michela Figini, Karl Alpiger, Maria Walliser, Pirmin Zurbriggen, Erika Hess, Peter Müller und Vreni Schneider sorgten 1987 für Schweizer Festspiele. Bild: KEYSTONE

Vierzig Jahre nach den legendären Schweizer Festspielen von Crans-Montana finden wieder Ski-Weltmeisterschaften im Walliser Ferienort statt. Damals räumten Pirmin Zurbriggen und Co. fast alles ab – die Schweizerinnen und Schweizer gewannen acht von zehn Goldmedaillen. Bislang geben von den Titelkämpfen 2027 vor allem noch Querelen rund um die Organisation zu reden.

Handball-EM Männer 2028

13. bis 30. Januar 2028

Andy Schmid übernimmt die Handball-Nati im Sommer 2024 mit Vertrag bis zur EM 2028. Bild: keystone

Die Schweiz wird das Turnier gemeinsam mit Spanien und Portugal austragen. Geht es nach den Plänen des Schweizer Verbands, werden Partien in Basel, Genf, Lausanne und Zürich ausgetragen.

Olympische Spiele 2030?

Noch ist der Weg zu Winterspielen in der Schweiz weit. Swiss Olympic prüft gemeinsam mit dem IOC, ob die Voraussetzungen für eine Schweizer Olympiakandidatur gegeben sind.