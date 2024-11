Meister mit Leverkusen, meisterhaft mit dem DFB-Team: Jonathan Tah (links) und Florian Wirtz. Bild: keystone

Deutschland siegt 7:0 – Drama um Ex-Basel-Stürmer in Amsterdam

Mehr «Sport»

Gruppe A3

Deutschland – Bosnien-Herzegowina 7:0

Deutschland sicherte sich in der Nations League den Gruppensieg mit einem Schützenfest gegen Bosnien-Herzegowina in Freiburg. Es feierte mit 7:0 den höchsten Sieg, seit Julian Nagelsmann Bundestrainer ist. Jamal Musiala traf gegen die Abwehr um den Basler Adrian Barisic schon nach 90 Sekunden zum 1:0.

1:0 Deutschland: Jamal Musiala (2.). Video: SRF

Danach gelangen Tim Kleindienst, der bei Mönchengladbach unter Gerardo Seoane spielt, und Granit Xhakas Leverkusen-Teamkollegen Florian Wirtz je ein Doppelpack. Deutlicher hatte Deutschland letztmals vor drei Jahren gegen Liechtenstein gewonnen.

4:0 Deutschland: Florian Wirtz (50.). Video: SRF

Deutschland – Bosnien-Herzegowina 7:0 (3:0)

Freiburg. - SR Fotias (GRE).

Tore: 2. Musiala 1:0. 23. Kleindienst 2:0. 37. Havertz 3:0. 50. Wirtz 4:0. 57. Wirtz 5:0. 66. Sané 6:0. 79. Kleindienst 7:0. - Bemerkungen: Bosnien-Herzegowina mit Barisic (Basel).

Niederlande – Ungarn 4:0

Im Spiel in Amsterdam kam es in der Startphase zu einem medizinischen Notfall. Nach wenigen Spielminuten brach Ungarns Co-Trainer Adam Szalai an der Seitenlinie zusammen. Die Partie wurde gut zehn Minuten lang unterbrochen, während sich Sanitäter in die Coaching-Zone um den 36-jährigen Ex-Basel-Stürmer Szalai kümmerten.

Viele Helfer kümmern sich um Szalai. Bild: keystone

Noch im Laufe der ersten Halbzeit teilte der ungarische Fussballverband mit, dass Szalais Zustand stabil und er im Spital bei Bewusstsein sei. Zuvor war es im Stadion zu dramatischen Szenen gekommen: Stille machte sich breit, Betreuer und Ersatzspieler bildeten einen Kreis um Szalai, während dieser behandelt wurde. Als die Sanitäter ihn nach etwas über zwölf Minuten in den Innenraum des Stadions brachten, brandete Applaus auf.

Die Spieler hatten sich nach dem zehnminütigen Unterbruch gerade erst dazu entschlossen, den Match fortzusetzen, als der Schiedsrichter vom VAR kontaktiert wurde. Unmittelbar vor dem Unterbruch war es zu einem ungarischen Handspiel im eigenen Strafraum gekommen. Wout Weghorst verwertete den Penalty. Cody Gakpo mit einem weiteren Elfmeter, Denzel Dumfries und Teun Koopmeiners sorgten für das klare Verdikt zu Gunsten der Niederländer, die zudem zweimal die Torumrandung trafen.

Niederlande – Ungarn 4:0 (2:0)

Amsterdam. - SR Gil Manzano (ESP).

Tore: 9. Weghorst (Penalty) 1:0. 45. Gakpo (Penalty) 2:0. 64. Dumfries 3:0. 86. Koopmeiners 4:0. - Bemerkungen: Ungarn mit Csoboth (St.Gallen/ab 80.)

Gruppe B1

Georgien – Ukraine 1:1

Albanien – Tschechien 0:0

Georges Mikautadze gelang nach 76 Minuten Georgiens Ausgleich. Bild: keystone

Vor der letzten Runde ist noch fast alles möglich. Tschechien liegt mit acht Punkten auf Rang 1, dahinter folgen mit je sieben Punkten Georgien und Albanien. Die Ukraine mit fünf Punkten kann den Abstieg aus eigener Kraft verhindern.

In der letzten Runde am Dienstag kommt es zu den Partien Albanien – Ukraine und Tschechien – Georgien.

Gruppe B4

Türkei – Wales 0:0

Montenegro – Island 0:2



Wegen Benfica-Stürmer Kerem Aktürkoglu ist die Gruppe vor dem letzten Spieltag noch nicht entschieden. In Kayseri im Zentrum der Türkei verschoss Aktürkoglu in der 89. Minute einen Penalty, indem er den Ball am rechten Pfosten vorbei schob.

Wales liegt nach dem 0:0 weiterhin zwei Zähler zurück. Es empfängt zum Abschluss am Dienstag Island, während die Türkei beim punktelosen Absteiger Montenegro antreten.



Gruppe C1

Schweden – Slowakei 2:1

Aserbaidschan – Estland 0:0

Die «Blågult» jubelt in Stockholm. Bild: keystone

Dem Sturmduo Viktor Gyökeres und Alexander Isak verdankt Schweden die Promotion in die Liga B. Sporting-Goalgetter Gyökeres traf gegen die Slowakei schon in der 3. Minute zum 1:0, Isak erzielte drei Minuten nach der Pause das 2:1. Der jeweils andere der beiden gab die Vorlage.

Gruppe D2

Andorra – Moldawien 0:1

Alles klar ist in dieser Gruppe der untersten Liga: Moldawien steigt auf. Der im Nachwuchs von Paris Saint-Germain gross gewordene Virgiliu Postolachi sorgte mit seinem Siegtor in der 92. Minute dafür, dass Andorra weiter auf den ersten Punkt wartet. Malta, das am Dienstag zum Abschluss noch auf Andorra trifft, hat es in die Aufstiegs-Barrage geschafft. (ram/sda/dpa)