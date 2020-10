UPC, Swisscom und Sky – so kriegst du als Fan die volle Ladung Live-Sport in die Stube

Eismeister Zaugg

Welchen Sinn macht eine Meisterschaft ohne Sinn?

Und nun auch noch Ambri in der Quarantäne. Kommt die Meisterschaft aus einem ganz anderen Grund zum Stillstand als wir bisher gedacht haben? Kann bald nicht mehr gespielt werden, weil den Klubs die Spieler ausgehen? Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Eishockeys müssen wir uns die Frage stellen, ob es so noch Sinn macht.

Spielplangeneral Willi Vögtlin ist gestern kurz vor Mitternacht noch wach und nimmt das Telefon ab. Er seufzt: «Ich bin wirklich am Anschlag.» Seit dem 20. Oktober musste er in den beiden höchsten Ligen bereits 22 Partien verschieben. Weil Teams in die Quarantäne geschickt worden sind. Allein seit dem 27. Oktober acht in der National League. Eine solche Beeinträchtigung des Spielbetriebes hat es nicht einmal in stürmischen Wintermonaten vor dem Hallen-Obligatorium (seit 1975) gegeben.

Willi …