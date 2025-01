Die Schweizer gewinnen überraschend gegen Italien. Bild: keystone

Überzeugende Leistung zum Abschluss: die Schweiz schlägt Italien souverän

Die Schweizer Handballer setzen sich in ihrem letzten WM-Spiel gegen Italien 33:25 durch. Damit beendet die Mannschaft von Trainer Andy Schmid das Turnier zwischen den Plätzen 9 und 12.

Was die Schweizer an dieser WM leisteten, ist nicht hoch genug einzuschätzen, umso mehr, als mit dem verletzten Regisseur Manuel Zehnder der wichtigste Spieler im Angriff fehlte. Sie verloren einzig gegen die Olympia-Finalisten Deutschland (29:31) und Dänemark (28:39). Nicht vergessen werden darf, dass die SHV-Auswahl nur dank einer Wildcard dabei war und das jüngste Team des Turniers stellte.

Gegen die müde wirkenden Italiener zeigten die Schweizer eine weitere abgeklärte Leistung mit einer starken Verteidigung als Basis. Sie lagen während der gesamten Partie nie in Rückstand. Von der 12. bis zur 16. Minute gelangen den Schweizern vier Tore in Serie zum 11:5. In der Folge kontrollierten sie die Partie. Nach der Pause zogen sie von 14:9 auf 17:9 (35.) davon, womit es über den Ausgang des Spiels keine Zweifel mehr gab.

Die neun Treffer von Lenny Rubin. Video: SRF

Obwohl die Schweizer im Kollektiv überzeugten, ist Lenny Rubin herauszuheben. Der 2,05 m grosse Hüne war neunmal erfolgreich und erhöhte sein Total an Treffern an dieser WM auf 40. Rubin erfüllte seine wichtigere Rolle aufgrund der Absenz von Manuel Zehnder vorzüglich. Luka Maros schoss gegen Italien sieben Tore, der erstaunliche Dimitrij Küttel traf fünfmal. Goalie Nikola Portner parierte in der ersten Halbzeit sämtliche drei Penaltys der Italiener. (riz/sda)