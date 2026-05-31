Schwer bewaffnete französische Einsatzkräfte vor einem brennenden Auto, im Hintergrund der Eiffelturm: In Paris ist es zu Ausschreitungen gekommen, nachdem der Pariser Fussballklub PSG die Champions League gewonnen hat. Bild: keystone

Ausschreitungen und Tränengas: Eskalation in Paris nach Champions-League-Titel von PSG

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Nach dem Champions-League-Finale von Paris Saint-Germain ist es am Samstag in Paris zu mehreren Festnahmen und Zwischenfällen gekommen. Wie französische Medien unter Bezug auf die Pariser Präfektur berichteten, wurden rund 80 Personen festgenommen, 45 davon in Polizeigewahrsam genommen.

Im Verlauf des Abends kam es in einzelnen Bereichen der Hauptstadt zu Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Gruppen von Randalierern. Eine Bushaltestelle wurde beschädigt, weitere Sachschäden wurden gemeldet.

Besonders auf den Champs-Élysées eskalierte die Lage: Vermummte Personen und Einsatzkräfte gerieten mehrfach aneinander, Wurfgeschosse und Tränengas wurden eingesetzt. Mehrere Personen wurden festgenommen. Rund 8'000 Polizisten waren in Paris im Einsatz, landesweit insgesamt 22'000.

Die Polizei setzte Wurfgeschosse und Tränengas ein. Bild: keystone

Im Parc des Princes wurde das Spiel aus Budapest in einem offiziellen Public Viewing live übertragen. Nach Angaben der französischen Presse war das Stadion nahezu vollständig gefüllt und bot Platz für rund 40'000 bis 48'000 Zuschauer.

Paris Saint-Germain hat seinen Titel verteidigt und zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Fussball-Champions-League gewonnen. Die Franzosen setzten sich im Finale von Budapest gegen den FC Arsenal im Elfmeterschiessen mit 4:3 durch. (sda/dpa)

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