Mit 42 Jahren überraschend verstorben: Tennis-Star Sabalenka trauert um ihren Freund

Aryna Sabalenka sollte eigentlich am 22. März am Miami Open antreten. Aktuell ist sie die Weltnummer 2 des Frauentennis. Ein Schicksalsschlag macht ihre Teilnahme nun aber fraglich: Ihr Freund Konstantin Kolzow ist am Dienstag in Miami mit nur 42 Jahren überraschend verstorben.

Kolzow war belarussischer Eishockeyspieler und von 2002 bis 2004 bei den Pittsburgh Penguins sogar in der NHL. Er beendete seine Karriere im November 2016 nach 18 Jahren bei HK Dinamo Minsk. Danach folgten mehrere Stationen als Chef- und Assistenztrainer in der belarussischen Eishockey-Liga. Zuletzt fungierte Kolzow als Trainerassistent bei Salawat Julajew Ufa.

Der Klub verabschiedet sich über Instagram mit folgenden Worten:

«Er war ein starker und fröhlicher Mann, der von Spielern, Kollegen und Fans geliebt und respektiert wurde. Er hat sich für immer in die Geschichte unseres Vereins eingeschrieben. Kolzow gewann zusammen mit Salavat Yulaev die russische Meisterschaft und den Gagarin-Pokal und leistete im Trainerstab des Teams grossartige Arbeit. Möge er in Frieden ruhen.»

Todesursache bekannt

Sabalenka selbst hat sich bisher nicht öffentlich über den Tod ihres Freundes geäussert. Mittlerweile ist aber die Todesursache bekannt: Ein Blutgerinnsel soll es gewesen sein, wie belarussische Medien übereinstimmend berichten.

Blutgerinnsel entstehen bei Wunden oder an beschädigten Gefässen. Diese lösen sich manchmal ab und können dann weitere Gefässe verstopfen. Dies kann dazu führen, dass überlebenswichtige Bereiche nicht weiter mit Blut versorgt werden und der Patient stirbt. (leo)