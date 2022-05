FCZ-Meistercoach André Breitenreiter: «Ich bin nur der Trainer, der Begleiter»

Das ist schon weit hergeholt. Den Zeitpunkt haben wir uns nicht ausgesucht. Aber wenn Sie das so interpretieren wollen: Meine Mannschaft arbeitet sehr fleissig, arbeitet jeden Tag sehr konzentriert und fokussiert. Selbst als es Richtung Meistertitel ging, hat sie nie nachgelassen, was das menschlichste gewesen wäre. Aber diese Mannschaft hat einfach weiter Gas gegeben. (aargauerzeitung.ch)

Es macht mich sehr stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein. Weil ich finde, dass wir sehr gute Charaktere habe. Ich sehe in jedem Training dieses Funkeln in den Augen meiner Spieler. Natürlich habe ich früh gespürt, dass sie eine schwierige Zeit hatten in den letzten Jahren. Ich bin nur ein Teil davon. Denn Fussball ist das Spiel der Spieler.

André Breitenreiter: Wir haben vom ersten Tag an sehr gut gearbeitet. Die Mannschaft ist mit viel Herz, Leidenschaft und einem guten Teamspirit gestartet. Wir haben unsere Plan verinnerlicht und unglaublich viele Spiele gewonnen. Deshalb ist es kein Zufall, dass wir es schon jetzt klar gemacht haben und 16 Punkte vor Basel liegen. Das war für niemanden so zu sehen.

Maurer geht in der Frontex-«Arena» in den Frontal-Angriff: «Das ist doch keine Haltung!»

Titel verteidigt! EVZ macht Wende in der Finalissima perfekt und bleibt Meister

Der EV Zug schafft das scheinbar Unmögliche. Nachdem er die ersten drei Finalpartien verlor, gewinnt er Spiel 7 gegen die ZSC Lions 3:1 und verteidigt seinen Schweizer Meistertitel dank zwei Powerplay-Toren.

Der EV Zug stellte in der Finalissima unter Beweis, dass er auch auf die harte Art gewinnen kann. Nachdem er die Qualifikation und die Playoff-Serien bis zum Final klar dominiert hatte, gewann er am Tag der Arbeit einen Kampf auf Biegen und Brechen. Mit zunehmend schwindenden Kräften rannten die ZSC Lions nochmal an, doch am Ende gab es im Schlussdrittel nur noch Dario Simions Treffer zum 3:1 in der Schlussminute und ins leere Tor.