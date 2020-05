«Skigeld und Bergeist» – wie Ski-General Urs Lehmann das Lauberhorn bezwingt

Kommentar

Der Fall Akim Aliu – und warum das Eishockey ein grosses Diskriminierungs-Problem hat

Rassismus und Diskriminierung sind im Eishockey noch immer viel zu weit verbreitet. Das zeigt ein aktueller Fall – aber auch mehrere andere Vorfälle.

Akim Aliu ist Eishockey-Profi, spielte zuerst in Nordamerika, dann auch in Europa. Doch Akim Aliu wird nicht nur als solcher wahrgenommen und hat das in seiner Karriere immer wieder zu spüren gekriegt. Denn Akim Aliu ist schwarz.

In einem emotionalen Artikel in «The Players Tribune» schilderte der Kanadier gestern, wie er 2005 als Junior bei den Windsor Spitfires vom damaligen Star des Teams, Steve Downie, gezielt beleidigt und misshandelt wurde. Weil er «ein schwarzer Junge mit einem Akzent» …