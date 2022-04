Christian Wohlwend hatte seine Emotionen gestern nicht im Griff. Bild: keystone

Kommentar

Darum ist Christian Wohlwend mit seinen Flaschenwürfen zu weit gegangen

Der HC Davos verliert das zweite Spiel im Playoff-Halbfinal gegen den EV Zug auch wegen eines fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheids kurz vor Schluss. In der Folge rastet HCD-Trainer Christian Wohlwend komplett aus und geht dabei deutlich zu weit.

Zuerst einmal müssen wir klarstellen: Die Strafe gegen HCD-Verteidiger Jesse Zgraggen war ein klarer Fehlentscheid. Es war kein Stockschlag, sondern ein leichtes Nachstochern beim Torhüter, wie es in einem Playoff-Spiel ein Dutzend Mal vorkommt. Der Treffer von EVZ-Stürmer Marco Müller zum 2:1-Sieg im darauffolgenden Powerplay bedeutet, dass ein Fehlentscheid der Schiedsrichter eine Partie entschieden hat und das darf nie der Fall sein.

Es ist also verständlich, dass der Frust bei den Davosern riesig war. Auch, dass die Emotionen hochkochten. Doch es gibt eine Linie, wo Frust-Äusserungen enden und schlechtes Benehmen anfängt. Und diese Linie hat Christian Wohlwend gestern klar überschritten.

Es ist eine Sache, seinen Unmut verbal in Richtung der Unparteiischen zu äussern. Es ist jedoch eine ganz andere Sache, Flaschen in ihre Richtung aufs Eis zu werfen. Das ist Frustbewältigung, wie sie vielleicht ein Kind betreiben kann, aber nicht ein 45-jähriger Erwachsener wie Christian Wohlwend.

Als Trainer hat der Engadiner auch eine Vorbild-Funktion, und in dieser hat er gestern versagt. Nicht nur gegenüber möglichen Hockey-Juniorinnen und -Junioren, die zuschauen, sondern auch gegenüber der eigenen Mannschaft. Mit seinem Wutanfall hat Wohlwend seinen Spielern gewissermassen vermittelt, dass es in Ordnung ist, aus Frust eine Strafe zu kassieren. Der HCD-Trainer erhielt nämlich eine Zwei-Minuten- und eine Disziplinarstrafe.

Dass Wohlwends Aktion mit Sprüchen wie «Emotionen gehören in den Playoffs halt dazu» verteidigt wird, ist lächerlich. Wenn ein Fan in einer solchen Situation einen Gegenstand in Richtung der Schiedsrichter wirft, würde diesem Stadionverbot drohen. Egal, ob der Gegenstand das Eis tatsächlich erreicht oder nicht. Niemand würde auf die Idee kommen, eine solche Aktion eines Zuschauers mit nötigen Playoff-Emotionen zu entschuldigen.

Man darf gespannt sein, ob Christian Wohlwend weitere disziplinarische Massnahmen drohen – vertretbar wären diese auf jeden Fall.