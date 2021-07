Macht es noch einmal, Jungs!

Der Auftritt seines Lebens – Captain Shaqiri muss gegen Spanien den Unterschied machen

Ein stolzer Xherdan Shaqiri wird die Schweiz als Captain in ihr wichtigstes Länderspiel seit Menschengedenken führen. Es ist der nächste Höhepunkt einer erstaunlichen Karriere, die auch Brüche und Rückschläge kennt.

Die digitalen Augen sind auf die Männer in St. Petersburg gerichtet. Im Bauch der Gazprom Arena wartet ein noch immer jung wirkender Xherdan Shaqiri mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic auf die Fragen zum grössten Fussballspiel der Schweiz seit Menschengedenken. Bald einmal rückt Shaqiri in den Fokus und sagt: «Es ist purer Stolz, dass ich die Mannschaft in eine solche Partie führen darf. Aber ich werde derselbe Xherdan sein, ich verstelle mich nie. Weil ich schon immer Verantwortung …