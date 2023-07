Überzeugen bisher in Neuseeland: Calvin Stettler und Rachel Rinast. Bilder: srf, imago

Kommentar

Das neue Traum-Duo der Fussball-WM zaubert nicht auf dem Rasen, sondern am Mikrofon

Die Schweiz schlägt an der Frauen-WM die Philippinen zum Auftakt mit 2:0. Aber auch das SRF fährt einen Sieg ein: mit dem Duo Calvin Stettler und Rachel Rinast.

Mehr «Sport»

An sportlichen Grossveranstaltungen wie einer Fussball-Weltmeisterschaft interessieren und bewegen nicht nur die sportlichen Tatsachen auf dem Rasen. Auch das Drumherum wird gerne lang und breit diskutiert. So etwa auch die Kommentatorinnen und Kommentatoren der TV-Übertragungen.

An der Frauen-WM in Australien und Neuseeland übernimmt diesen Job bei den Spielen des Nationalteams und anderen wichtigen Affichen das neu formierte Duo mit SRF-Kommentator Calvin Stettler und Expertin Rachel Rinast. Für Rinast ist es der erste Grosseinsatz als Co-Kommentatorin. Bis zu ihrem Rücktritt im April dieses Jahres war sie selbst noch Teil der Nati. Sie weiss damit sehr genau, was bei den Spielerinnen vorgeht und kennt sie ausgezeichnet.

An der letzten EM stand Rinast noch selbst für die Nati im Einsatz. Bild: keystone

Der 28-jährige Stettler hat sich trotz seines für SRF-Verhältnisse jungen Alters schon durchgesetzt und ist beim öffentlich-rechtlichen Sender eine Allzweckwaffe. Von Curling über Mountainbike bis zu Fussball: Wenn das Schweizer Fernsehen einen Kommentator braucht, ist Stettler zur Stelle. Er überzeugt mit Wortwitz, den er teilweise fast schon überstrapaziert. Aber er ist auch nie überfordert, egal, was auf dem Feld passiert.

Tatsächlich erinnern die beiden ein wenig an das legendäre Tennis-Kommentatoren-Duo Stefan Bürer und Heinz Günthard. Stettler und Rinast scheuen sich auch nicht davor, mal vom Thema abzuschweifen und humoristisch über Nebensächlichkeiten wie Löschpapier zu sinnieren. Gleichzeitig beweisen sie immer wieder, dass sie viel vom Fach verstehen. Gerade Rinasts Einblicke ins Innenleben des Teams sind spannend und wertvoll – etwas, das im Livekommentar bei den Nati-Spielen der Männer fehlt.

Einige Müsterchen des Duos im Zusammenschnitt vom Spiel Schweiz – Philippinen. Video: SRF

Diese Mischung aus Unterhaltung und fachkundiger Begleitung haben beim SRF nur wenige andere Kommentatoren drauf. Und sie scheint auch beim Publikum gut anzukommen. Egal, ob in der watson-Kommentarspalte oder in den sozialen Medien, es gibt viele positive Stimmen zu Rinast und Stettler.

Die Fussball-Turniere der Frauen haben noch nicht die gleiche Popularität wie jene der Männer. Aber eine gute Spielbegleitung mit unterhaltsamen und kompetenten Kommentatoren kann helfen, diese zu steigern. So gesehen, ist dem SRF mit dem Duo Stettler/Rinast ein Coup gelungen.