Powerbreaks mit Eisreinigung kennen die Schweizer Fans schon aus der Champions Hockey League. Bild: imago images/Lobeca

Kommentar

Die Saison hat noch nicht begonnen und die Liga bringt die Fans schon auf die Palme

Nach der Regular Season gibt es in der National League erstmals Powerbreaks – trotzdem wird alles teurer. Die Klubs und MySports täuschen ihre Fans.

Heute beginnt die neue National-League-Saison und Fans in der ganzen Schweiz sind bereits sauer auf Liga und TV-Anbieter. Im Frühsommer hatte die National League in Zusammenarbeit mit MySports (gehört dem Telekommunikationsgiganten Sunrise, der die TV-Rechte der National League besitzt) eine Fan-Umfrage lanciert. Dabei wurden die Schweizer Eishockey-Zuschauer befragt, wie sie zu diversen Themen stehen. Die Fans konnten ihre Meinung zum Spielplan abgeben, zum Playoff-Format und eben auch zu den Powerbreaks – diesen kurzen Werbeunterbrechungen während der Partie.

Jene Frage zu den Powerbreaks liess jegliche Neutralität vermissen. Statt einfach zu fragen, was Fans von diesen Werbeunterbrechungen halten, wurde suggeriert, dass mit Powerbreaks die Fans bei Ticket- und Abopreisen entlastet werden können. Das Ergebnis dieser Umfrage hat MySports bislang nicht publiziert. Die Stimmung bei Hockeyfans aus meinem Umfeld ist aber klar: Powerbreaks sind in der National League nicht willkommen.

Sie kommen aber trotzdem. Wenig überraschend hat die Liga unlängst angekündigt, dass es ab der Play-In-Runde (und damit also auch später in den Playoffs) in jedem Drittel eine 45-sekündige Werbeunterbrechung geben wird. Auf Entlastung bei Ticket- oder Abopreisen warten die Fans aber vergebens.

Im Gegenteil: Bei 6 von 14 National-League-Teams sind die Eintrittskarten auf diese Saison hin teurer geworden. Und das MySports-Abo kostet für alle, die es erst am oder nach dem 15. September abschliessen, CHF 29.90 pro Monat statt wie bislang 25 Franken. Einzig bestehende Kunden profitieren weiterhin vom alten Preis. Angesichts der Entwicklung ist die Frage berechtigt, wie lange das noch dauert.

Bei Ambri steigen die Preise (insbesondere im Gästesektor) gar so stark an, dass gewisse Fanklubs angekündigt haben, die Auswärtsspiele in der Leventina zu boykottieren. Auf die Ankündigung der Liga, Powerbreaks einzuführen, forderten Fans unterschiedlicher Teams eine Stellungnahme der NL-Teams und insbesondere von MySports.

Die National League und seine Mannschaften haben in der jüngeren Vergangenheit mehrfach nach der Meinung der Fans gefragt (so auch bei der Erhöhung der Ausländerbegrenzung oder beim Auf-/Abstiegmodus) und diese dann gekonnt übergangen. Die Powerbreaks und die Lüge der Preisentlastung sind nur der nächste Vorfall, wo die bezahlenden Zuschauer und Kunden für dumm verkauft werden.

Dabei täte die Liga gut daran, sich zu erinnern, wer ihnen Geld einbringt. Das Schweizer Eishockey ist schon aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und damit auch etwas aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Wenn Liga und TV-Anbieter es weiterhin nicht schaffen, den zahlenden Fans im Stadion und den Pay-TV-Kunden auch nur ein Quäntchen Wertschätzung entgegenzubringen, drohen diese irgendwann auch noch abzuwandern.