Simon Ehammer erlebt beim WM-Zehnkampf eine Enttäuschung.

Ehammer bricht Zehnkampf nach Nuller im Hochsprung ab

Der Zehnkampf an der WM in Tokio ist für Simon Ehammer vorzeitig zu Ende. Der Appenzeller scheitert im Hochsprung auf der Einstiegshöhe von 1,93 m.

Nach Platz 4 im Weitsprung der Spezialisten muss der 25-Jährige somit in Tokio eine zweite Enttäuschung wegstecken.

Es macht den Eindruck, als sei Ehammer nach dem Weitsprung-Frust vom Mittwoch, wo er trotz einer Weltklasse-Weite (8,30) nur Vierter wurde, in eine Negativspirale geraten ist.

Bereits am Vormittag lief es im Zehnkampf nicht nach Wunsch. Im Weitsprung verpasste er die 8-m-Marke und sprach von einem bescheidenen Morgen, an dem er im 100-m-Lauf 10,66 Sekunden erreichte und die Kugel 14,28 m weit stiess. (sda)