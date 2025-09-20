sonnig23°
DE | FR
burger
Sport
Leichtathletik

WM Tokio: Ehammer bricht Zehnkampf nach Nuller im Hochsprung ab

Simon Ehammer of Switzerland reacts during the men&#039;s shot put Decathlon competition on day eight of the World Athletics Championships Tokyo 2025 at the National Stadium on Saturday, September 20, ...
Simon Ehammer erlebt beim WM-Zehnkampf eine Enttäuschung.Bild: keystone

Ehammer bricht Zehnkampf nach Nuller im Hochsprung ab

20.09.2025, 12:4020.09.2025, 13:06

Der Zehnkampf an der WM in Tokio ist für Simon Ehammer vorzeitig zu Ende. Der Appenzeller scheitert im Hochsprung auf der Einstiegshöhe von 1,93 m.

Nach Platz 4 im Weitsprung der Spezialisten muss der 25-Jährige somit in Tokio eine zweite Enttäuschung wegstecken.

Es macht den Eindruck, als sei Ehammer nach dem Weitsprung-Frust vom Mittwoch, wo er trotz einer Weltklasse-Weite (8,30) nur Vierter wurde, in eine Negativspirale geraten ist.

Bereits am Vormittag lief es im Zehnkampf nicht nach Wunsch. Im Weitsprung verpasste er die 8-m-Marke und sprach von einem bescheidenen Morgen, an dem er im 100-m-Lauf 10,66 Sekunden erreichte und die Kugel 14,28 m weit stiess. (sda)

Mehr zur WM in Tokio:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
3
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
4
Ukraine greift Ölraffinerien in Russland an
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
3
Kopftuch einer Dozentin beschäftigt die Aargauer Regierung
4
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
5
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
Meistgeteilt
1
Newsom warnt: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen
2
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
3
19-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger in Glattbrugg ZH – zwei Tote
4
Polen-Desaster schlimmer als gedacht: Dieses Haus wurde von eigener Rakete getroffen
Die ereignisreichsten 19 Minuten in der Geschichte der Goalies und weiterer Haaland-Rekord
Mehr in einem Spiel zu erleben als Brügge-Goalie Simon Mignolet ist kaum möglich – derweil bombt sich Erling Haaland zum nächsten Rekord. Die Highlights vom Donnerstagabend in der Champions League.
Penalty verursacht, gehalten, dann beim Jubel den Schiri angeschrien, deshalb Gelb kassiert, verletzt und ausgewechselt – so kann man die verrückten 19 Minuten von Brügge-Goalie Simon Mignolet im Spiel gegen die AS Monaco zusammenfassen. Ereignisreicher könnte ein solcher Kurzeinsatz kaum sein. Mit seiner Penalty-Parade gegen Maghnes Akliouche leistete er zudem einen wichtigen Beitrag zum deutlichen Sieg der Belgier.
Zur Story