Gout Gout lässt sich für seine nächste Fabelzeit feiern. Bild: IMAGO/AAP

Nächste Fabelzeit – Sprint-Talent Gout Gout (17) ist schneller als Usain Bolt

Nächste Fabelzeit vom australischen Sprint-Juwel Gout Gout. Der 17-Jährige gewinnt die australischen Meisterschaften in Perth über 200 Meter in 19,84 Sekunden. Das ist die zweitschnellste U20-Zeit über diese Distanz, die je gelaufen wurde. Gout war damit noch ein Stückchen schneller als Usain Bolt (19,93 Sekunden) oder Justin Gatlin (19,86 Sekunden) in der gleichen Alterskategorie. Schneller war als U20-Sprinter einzig Erriyon Knighton mit 19,49 Sekunden.

Gout Gout sprintet über 200 m zum Sieg. Video: extern

Allerdings hatte Gout Gout auch heute etwas viel Rückenwind zur Hilfe. Schon vor wenigen Tagen machte der Australier, dessen Eltern vor seiner Geburt aus dem Südsudan nach Down Under kamen, Schlagzeilen, als er über 100 Meter unter zehn Sekunden blieb. Auch damals kam die Zeit aufgrund wegen zu viel Rückenwind nicht in die offizielle Statistik.

Trotzdem ist das Sprint-Juwel natürlich überglücklich über die gezeigte Leistung: «Es fühlt sich wirklich gut an, das ist es, was ich anstrebe.» Der 17-Jährige wird immer schneller und konstanter. Vor einigen Wochen knackte er erstmals die 20-Sekunden-Marke über 200 m, als er an den Staatsmeisterschaften von Queensland 19,98 Sekunden lief – auch dort mit etwas zu viel Rückenwind.

Dennoch ist klar, dass sich Gout Gout langsam an die Weltspitze heranpirscht. Schon im letzten Jahr war er an 23. Position der schnellsten Menschen über 200 m. Gout, der durch solche Leistungen natürlich ins Rampenlicht rückt, will das aber ausblenden: «Natürlich gibt es Momente, in denen es zu viel wird mit der medialen Aufmerksamkeit, aber ich konzentriere mich auf das Training und mein Rennen, um meinen Job zu erledigen.» (nih/abu)