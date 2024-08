Schon vor 92 Jahren – eine Olympiasiegerin, die keine Frau war

Am 4. Dezember 1980 wird sie als unbeteiligte Passantin bei einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Cleveland (Ohio) erschossen. Bei der Obduktion kommt heraus, dass die Olympiasiegerin von 1932 keine Gebärmutter, aber Hoden und einen unterentwickelten Penis hat.

Vier Jahre später läuft sie 1936 in Berlin über 100 Meter in 11,70 Sekunden zu olympischem Silber. Bei den Europameisterschaften 1938 siegte sie über 100 und 200 Meter und holt zweimal Silber: mit der polnischen Staffel (4 x 100 Meter) und im Weitsprung. Im Laufe ihrer Karriere sprintet sie zu 18 Weltrekorden und über 70 Landesrekorden über 100 und 200 Meter. Bereits während ihrer Aktivzeit gibt es wiederholt Gerüchte, sie sein eigentlich ein Mann.

Sie ist eine der populärsten polnischen Sportlerinnen ihrer Zeit. Bei den Olympischen Spielen in Los Angeles verbessert sie mehrmals den Weltrekord und gewinnt im Alter von 21 Jahren am 2. August 1932 mit 11,90 Sekunden Gold über 100 Meter. Am gleichen Tag holt sie auch noch den 6. Platz im Diskuswerfen mit einem Wurf über 33,60 Meter.

Ihr Name ist heute weitgehend vergessen. Stanisława Walasiewicz (nach Heirat ab 1946 Stella Walsh-Olson) lebt vom 11. April 1911 bis zum 4. Dezember 1980. Sie ist nach einem abenteuerlichen Leben als ein intersexueller Sportstar in die Geschichte eingegangen.

Tennis-Leckerbissen und der 100-m-Lauf – das läuft heute Sonntag bei Olympia in Paris

Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz – es ist wohl das spektakulärste Duell, das die Tennis-Welt derzeit zu bieten hat. Vor allem, nachdem Jannik Sinner für Olympia abgesagt hat. Die italienische Nummer 1 leidet an einer Verletzung. Und so duellieren sich am heutigen Sonntag (ab 14 Uhr) mit Djokovic und Alcaraz die beiden bestgesetzten Spieler am olympischen Tennisturnier in Roland Garros.