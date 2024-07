Die olympische Show vor 100 Jahren – Chorknaben und ein Kardinal auf der Kanzel

«Ein klarblauer Himmel wölbte sich über der Metropole Frankreichs, als am Morgen des 5. Juli 1924 in der Notre-Dame-Kirche die religiöse Zeremonie zur feierlichen Eröffnung der Olympischen Spiele die IOC-Mitglieder, die Delegierten der nationalen Verbände und zahlreiche Wettkämpfer aus allen Ländern vereinigte.



Nachdem die Chorknaben zu Ehren der seit den letzten Spielen verstorbenen Athleten ein feierliches ‹De Profundis› (‹Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir›) gesungen hatten, bestieg Kardinal Dubois die Kanzel. In eindrucksvoller Lobrede feierte er den Sport als neuzeitliches Rittertum, das den Körper bildet und auch die Seele dem geistigen und religiösen Ideal immer näherbringt.



Die erhebende Feier schloss mit dem ‹Te Deum› (‹Grosser Gott, wir loben Dich›) und unter den Klängen der wundervollen Orgel von Notre-Dame verliess die Menge langsamen Schrittes die Kirche, um sich zur feierlichen Eröffnung ins Stade Olympique zu begeben.



Das weite Rund des Stadions füllt sich mählich mit Scharen freudig erregter Zuschauer. Aus dem kosmopolitischen Gemisch ertönt babylonisches Sprachengewirr. In den Strahlen der leuchtenden Sonne erglänzen die farbenprächtigen Uniformen der militärischen Delegationen. In das offizielle Schwarz der Ehrengäste mischen sich die eleganten Toiletten der Damen. Gegenüber der Haupttribüne haben die Musiken zweier Infanterie- und eines Kolonial-Regimentes und das Korps der ‹Garde Républicaine› Aufstellung genommen und lassen rassige Weisen ertönen. Mit ihnen singt ein französischer Chor und der Lehrergesangsverein aus Prag um die Wette. Es ist 3 Uhr geworden. Die Marathonpforte öffnet sich und der Einzug der Nationen beginnt.»