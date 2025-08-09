Liveticker

Setzt St.Gallen den tollen Saisonstart auch gegen Angstgegner Winterthur fort?

In der Super League stehen am Samstag mit St. Gallen und Thun zwei Teams im Einsatz, die ihre ersten beiden Spiele gewonnen haben. Die St. Galler empfangen um 18.00 Uhr den FC Winterthur, gegen den sie in den letzten drei Heimspielen sieglos geblieben sind. Die ersten Duelle im Kalenderjahr konnten die Winterthurer mit 4:0 und 4:1 jeweils klar für sich entscheiden.

Der überraschende Aufsteiger aus Thun tritt um 20.30 Uhr in Luzern an. Nach den 2:1-Siegen gegen Lugano und Lausanne-Sport könnten die Berner Oberländer als erster Aufsteiger mit drei Siegen in Serie in die Saison starten. (nih/sda)