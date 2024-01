Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bislang 17 Eishockeyspieler (Stand: 6.10.2023) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Bislang 17 Eishockeyspieler (Stand: 6.10.2023) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Günstig holen, teuer verkaufen – diese Fussballklubs verdienen damit am meisten

Gerade in der Schweiz ist es längst zum Geschäftsmodell geworden. Profiklubs kaufen Talente in der Hoffnung, sie dereinst für eine hohe Ablösesumme transferieren zu können. Wer das am erfolgreichsten macht – und wer eine besonders miese Transferbilanz hat.

Am Ende ist es im Fussball wie im richtigen Leben: Irgendjemand muss die Rechnung bezahlen. Haben Klubs wie Manchester City oder Paris Saint-Germain reiche Göttis aus dem nahen Osten, müssen andere selber schauen, wie sie über die Runden kommen.