Cup Tree provided by Sofascore

In der grössten Sportzeitung nur auf Seite 24: Italienischer Meilenstein für die Akzeptanz

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Kathrin Hendrich zieht an den Haaren ihrer Gegnerin...

Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

«Krieg sofort beenden»: Vatikan ist entsetzt über den Angriff auf eine Kirche in Gaza

Russischer Vize-Gouverneur festgenommen ++ Neue Verhandlungen mit Russland am Mittwoch

Windeln knapp – Eltern in Gaza nutzen Plastiktüten ++ Kallas: Israel soll Tötungen stoppen

Männer wandern in Nazi-Uniformen im Berner Oberland – Polizei greift ein

Benzin-Auto möglichst lange weiterfahren oder durch E-Auto ersetzen: Was ist besser?

Müller weiss, wo er seine Karriere fortsetzt +++ Agent bestätigt: Xhaka will nach England

In Russland wächst die Angst vor den eigenen Kriegs-Heimkehrern

«Chef will alten Knochen kündigen» – 3 ältere Arbeitnehmer packen aus

Unterirdische Trefferquote bei Penaltys an der EM – woran das liegen könnte

Nur 58,5 Prozent der Penaltys an der Europameisterschaft in der Schweiz landeten bisher im Tor – es ist die schlechteste Trefferquote bei einem grossen Turnier der Frauen. Eine Spurensuche.

Es ist eine der Auffälligkeiten an dieser Europameisterschaft: die schwache Trefferquote bei den Penaltys. Der dramatische Höhepunkt: das Penaltyschiessen zwischen England und Schweden im Viertelfinal. Nur 5 der 14 Versuche aus elf Metern – und damit knapp 36 Prozent – fanden ihr Ziel. Sechs meist schwach geschossene Penaltys wurden gehalten, zwei gingen übers Tor und einer knallte an den Pfosten. Über das ganze Turnier ist die Trefferquote immerhin 58,5 Prozent, was aber immer noch sehr tief ist.