Joël Mall hext Servette zum Sieg im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation

Zwölf Zeigerumdrehungen waren vorbei, als Servette das ausserordentliche Ereignis eines Schusses auf das Tor des tschechischen Meisterschaftszweiten gelang. Immerhin war es ein schönes. Nach einer sehenswerten Ballstafette setzte Giotto Morandi den slowakischen Stürmer Samuel Mraz ein, der den Ball wunderbar in die linke obere Ecke zirkelte. Erst in der Schlussphase kamen die Grenat noch zu einem zweiten Abschluss.

Wer schafft es ins Endspiel? Favoritenrolle in beiden Halbfinals klar verteilt

Da waren es nur noch vier. An der Europameisterschaft in der Schweiz stehen am Dienstag und Mittwoch die Halbfinals an. Dabei sind England und Spanien jeweils die klaren Favoritinnen.

Nach teils sehr dramatischen Viertelfinals starten am Dienstag die Halbfinals. Mit England, Italien, Spanien und Deutschland kämpfen noch vier Nationen um den begehrten Pokal. Dabei sind die Rollen in beiden Spielen klar verteilt, doch an dieser Europameisterschaft gab es schon einige Überraschungen und besonders ein Punkt spricht für die Aussenseiterinnen.