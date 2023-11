live: Slalom der Frauen in Levi

Die letzten zehn Siege in Levi hatten die Dominatorinnen Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin unter sich ausgemacht und auch gestern stand Vlhova zuoberst auf dem Treppchen. Shiffrin schaffte es nach einem Trainingssturz «nur» auf den undankbaren vierten Platz. Komplettiert wurde das Podest von der deutschen Lena Dürr und der Österreicherin Katharina Liensberger.

Für den einzigen Schweizer Lichtblick sorgte Mélanie Meillard, die mit der Startnummer 30 im ersten Lauf auf Rang 10 fuhr und im zweiten Lauf noch drei Plätze gut machen konnte. Für die Neuenburgerin ist es ein weiterer Schritt auf ihrem langen, mühevollen Weg zurück nach ihrer vor bald sechs Jahren im Vorfeld der Olympischen Spiele in Pyeongchang erlittenen schweren Knieverletzung.

Die Schweizerinnen starteten in Levi gestern enttäuschend in die Slalomsaison. Wendy Holdener, auf der im Schweizer Slalomteam grosse Hoffnungen ruhen, war mit ihrem 12. Rang nicht zufrieden. Auch Camille Rast (Rang 18.) und Michelle Gisin (Rang 21) vermochten im ersten Slalom der Saison nicht zu begeistern.

Seien es Aussagen zu Yann Sommer, Bayern München oder Thomas Tuchel – TV-Experte Didi Hamann provoziert mit seinen kontroversen Aussagen. watson hat mit ihm über Tuchels Ärger, die Kritik an Sommer und den Einfluss von Granit Xhaka gesprochen.

Wir treffen uns wenige Tage nach dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München, nachdem Bayern-Coach Thomas Tuchel wegen seiner Kritik an Lothar Matthäus und Ihnen für Gesprächsstoff sorgte. Was halten Sie von dessen Auftritt?

Didi Hamann: Er scheint sich ungerecht behandelt gefühlt zu haben. Dass er sich und die Mannschaft in der Situation verteidigt, ist völlig legitim. Wie er das macht, ist dann seine Art und Weise. Man darf auch nicht vergessen, welcher Druck auf ihm lastet, und der ist nach dem tollen Spiel wohl von ihm abgefallen. Da steht es mir nicht zu, darüber zu urteilen, wie er sich zu verhalten hat.