Zunächst werden die Paarungen der interkontinentalen Playoffs ausgelost, danach jene in Europa.
Liveticker
Welchen Gegner zieht Italien? Die Auslosung der WM-Playoffs
Schicke uns deinen Input
Los geht es um 13 Uhr
Spieldaten der Playoffs
Ausgetragen werden die Playoffs im Frühling. Die acht europäischen Halbfinals sind am Donnerstag, 26. März, die vier Finals am Dienstag, 31. März.
Für die interkontinentalen Playoffs sind die gleichen Spieldaten vorgesehen. Weil sich die teilnehmenden Länder rund um den Globus verteilen, werden diese Playoffs auf neutralem Terrain ausgetragen, in den mexikanischen WM-Städten Monterrey und Guadalajara.
Für die interkontinentalen Playoffs sind die gleichen Spieldaten vorgesehen. Weil sich die teilnehmenden Länder rund um den Globus verteilen, werden diese Playoffs auf neutralem Terrain ausgetragen, in den mexikanischen WM-Städten Monterrey und Guadalajara.
Europa-Playoffs
Es gibt vier Mini-Turniere. Im Halbfinal trifft ein Team aus Topf 1 auf eine Mannschaft aus Topf 4, der andere Halbfinal lautet Topf 2 vs Topf 3. Die Sieger spielen einen Final und der Gewinner qualifiziert sich für die WM.
Topf 1:
🇮🇹 Italien
🇩🇰 Dänemark
🇺🇦 Ukraine
🇹🇷 Türkei
Topf 2:
🏴 Wales
🇵🇱 Polen
🇸🇰 Slowakei
🇨🇿 Tschechien
Topf 3:
🇮🇪 Irland
🇦🇱 Albanien
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
🇽🇰 Kosovo
Topf 4:
🇸🇪 Schweden
🇷🇴 Rumänien
🇲🇰 Nordmazedonien
🇬🇧 Nordirland
Topf 1:
🇮🇹 Italien
🇩🇰 Dänemark
🇺🇦 Ukraine
🇹🇷 Türkei
Topf 2:
🏴 Wales
🇵🇱 Polen
🇸🇰 Slowakei
🇨🇿 Tschechien
Topf 3:
🇮🇪 Irland
🇦🇱 Albanien
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
🇽🇰 Kosovo
Topf 4:
🇸🇪 Schweden
🇷🇴 Rumänien
🇲🇰 Nordmazedonien
🇬🇧 Nordirland
Interkontinentale Playoffs
Es gibt zwei Mini-Turniere. Die beiden in der Weltrangliste am besten klassierten Teams sind für den Final gesetzt. Die anderen machen in einem Halbfinal den Finalgegner unter sich aus.
Für Final gesetzt:
🇨🇩 DR Kongo
🇮🇶 Irak
Halbfinal-Teilnehmer:
🇧🇴 Bolivien
🇯🇲 Jamaika
🇳🇨 Neukaledonien
🇸🇷 Suriname
Für Final gesetzt:
🇨🇩 DR Kongo
🇮🇶 Irak
Halbfinal-Teilnehmer:
🇧🇴 Bolivien
🇯🇲 Jamaika
🇳🇨 Neukaledonien
🇸🇷 Suriname
Darum geht es heute
Noch sechs der 48 Plätze sind im Teilnehmerfeld der Fussball-WM 2026 frei. In zwei verschiedenen Playoffs wird ermittelt, wer im nächsten Sommer nach Nordamerika reisen darf.
Einerseits machen 16 europäische Teams vier Starter unter sich aus. Der Rest der Welt trägt interkontinentale Playoffs aus, wo sich sechs Mannschaften um zwei Tickets streiten.
Einerseits machen 16 europäische Teams vier Starter unter sich aus. Der Rest der Welt trägt interkontinentale Playoffs aus, wo sich sechs Mannschaften um zwei Tickets streiten.