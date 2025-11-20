Noch sechs der 48 Plätze sind im Teilnehmerfeld der Fussball-WM 2026 frei. In zwei verschiedenen Playoffs wird ermittelt, wer im nächsten Sommer nach Nordamerika reisen darf.



Einerseits machen 16 europäische Teams vier Starter unter sich aus. Der Rest der Welt trägt interkontinentale Playoffs aus, wo sich sechs Mannschaften um zwei Tickets streiten.