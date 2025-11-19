wechselnd bewölkt-2°
Sport
Fussball

WM 2026: Wer alles dabei ist und wer in den Playoffs noch hofft

epa12534680 The Team of Austria celebrate the win after the FIFA World Cup 26 UEFA qualifier between Austria and Bosnia &amp; Herzegovina in Vienna, Austria, 18 November 2025. EPA/MAX SLOVENCIK
Das crazy Oida! Österreich schafft es an die WM.Bild: keystone

Wer alles an der WM dabei ist und wer in den Playoffs noch hofft

Was jeder schon wusste, wurde am Dienstagabend Tatsache: Die Schweiz ist an der Fussball-WM 2026 dabei. Wer sonst noch alles die Reise nach Nordamerika buchen kann.
19.11.2025, 07:5719.11.2025, 07:57
Ralf Meile
Ralf Meile

Das war noch mal ein Abend in der WM-Qualifkation! Österreich zittert im Direktduell mit Bosnien-Herzegowina und schafft es dank eines 1:1 erstmals seit 1998 wieder an eine Weltmeisterschaft.

Schottland zwingt Dänemark in der Nachspielzeit in die Knie und schafft es ebenfalls nach 28 Jahren wieder an eine WM-Endrunde.

McFussballgott trägt einen Kilt – und Robertson erinnert an seinen toten Freund

Nicht nur in Europa fanden letzte Qualifikationsspiele statt. In Nord- und Mittelamerika wurde eine Sensation Tatsache: Weil Curaçao ein 0:0 gegen Jamaika holte, fährt es erstmals an eine WM. Es ist mit nur rund 150'000 Einwohnern das kleinste Land, dass dies jemals geschafft hat. Und dem Irak gelang gegen die Vereinigten Arabischen Emirate dank eines Penaltytreffers in der 17. Minute der Nachspielzeit der Einzug in die WM-Playoffs.

Nun stehen 42 von 48 Teilnehmern des Turniers fest, das im nächsten Sommer in den USA, in Kanada und Mexiko stattfinden wird. Das sind sie:

Europa

🇧🇪 Belgien
🇩🇪 Deutschland
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England
🇫🇷 Frankreich
🇭🇷 Kroatien
🇳🇱 Niederlande
🇳🇴 Norwegen
🇦🇹 Österreich
🇵🇹 Portugal
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland
🇨🇭 Schweiz
🇪🇸 Spanien

Kommentar
Einst ein Wunder, längst Routine – Eingespieltheit bringt die Nati wieder an die WM

Südamerika

🇦🇷 Argentinien
🇧🇷 Brasilien
🇪🇨 Ecuador
🇨🇴 Kolumbien
🇵🇾 Paraguay
🇺🇾 Uruguay

Nord- und Mittelamerika

🇨🇼 Curaçao
🇭🇹 Haiti
🇨🇦 Kanada
🇲🇽 Mexiko
🇵🇦 Panama
🇺🇸 USA

epa12534932 Fans of Panamanian national soccer team celebrate after their qualifying to FIFA World Cup 2026, in Panama City, Panama, 18 November 2025. Panama defeated El Salvador as part of the final ...
Strassenparty in Panama City nach der erfolgreichen Qualifikation.Bild: keystone

Afrika

🇪🇬 Ägypten
🇩🇿 Algerien
🇨🇮 Elfenbeinküste
🇬🇭 Ghana
🇨🇻 Kap Verde
🇲🇦 Marokko
🇸🇳 Senegal
🇿🇦 Südafrika
🇹🇳 Tunesien

Asien

🇦🇺 Australien
🇮🇷 Iran
🇯🇵 Japan
🇯🇴 Jordanien
🇶🇦 Katar
🇸🇦 Saudiarabien
🇰🇷 Südkorea
🇺🇿 Usbekistan

Ozeanien

🇳🇿 Neuseeland

WM-Playoffs

Sechs Plätze sind also noch zu haben. Um sie wird in Playoffs gekämpft. Einerseits machen 16 europäische Teams vier Starter unter sich aus. Der Rest der Welt trägt interkontinentale Playoffs aus, wo sich sechs Mannschaften um zwei Tickets streiten.

Europa-Playoffs

Topf 1:
🇮🇹 Italien
🇩🇰 Dänemark
🇺🇦 Ukraine
🇹🇷 Türkei

So schwierig ist Italiens Weg, um es endlich wieder einmal an eine WM zu schaffen

Topf 2:
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales
🇵🇱 Polen
🇸🇰 Slowakei
🇨🇿 Tschechien

Topf 3:
🇮🇪 Irland
🇦🇱 Albanien
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
🇽🇰 Kosovo

Wahnsinn in Budapest: Irland schafft es in letzter Sekunde in die WM-Playoffs

Topf 4:
🇸🇪 Schweden
🇷🇴 Rumänien
🇲🇰 Nordmazedonien
☘️ Nordirland

Der Modus:
Es gibt vier Mini-Turniere. Im Halbfinal trifft ein Team aus Topf 1 auf eine Mannschaft aus Topf 4, der andere Halbfinal lautet Topf 2 vs Topf 3. Die Sieger spielen einen Final und der Gewinner qualifiziert sich für die WM.

Interkontinentale Playoffs

🇧🇴 Bolivien
🇨🇩 DR Kongo
🇮🇶 Irak
🇯🇲 Jamaika
🇳🇨 Neukaledonien
🇸🇷 Suriname

Schweizer Goalie Fayulu hext DR Kongo in der WM-Quali weiter – Voodoo-Vorwurf vom Gegner

Der Modus:
Es gibt zwei Mini-Turniere. Die beiden in der Weltrangliste am höchsten klassierten Teams sind für den Final gesetzt. Die anderen machen in einem Halbfinal den Finalgegner unter sich aus.

Auslosung und Spieldaten

Am Donnerstag um 13 Uhr werden die Playoff-Paarungen am FIFA-Hauptsitz in Zürich ausgelost.

Ausgetragen werden die Playoffs Ende März 2026, die europäischen Finals sind am 31. März.

Bei der Auslosung der WM-Gruppen am 5. Dezember 2025 in Washington wird es sechs Platzhalter geben. Es kann somit der Fall sein, dass die Schweiz dann erst zwei von drei Gruppengegnern kennt.

Mehr von der WM-Qualifikation:
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 44
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Curaçao: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
