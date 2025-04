Wer fährt wem davon? Pogacar fordert van der Poel bei Paris-Roubaix heraus

Mit Paris-Roubaix erreicht die Saison der Pavé-Klassiker am Sonntag ihren Höhepunkt. Das Debüt von Weltmeister Tadej Pogacar im Rennen mit seinen sechs Millionen Pflastersteinen verspricht zusätzliches Spektakel.

Die fünf Monumente im Radsport wurden in jüngster Vergangenheit von zwei Fahrern geprägt. In den letzten sechs Eintagesrennen mit dieser Strahlkraft hiess der Sieger stets Mathieu van der Poel oder Tadej Pogacar. Auch diese Saison teilten sich der Niederländer und der Slowene die Siege auf: Van der Poel triumphierte bei Mailand-Sanremo im Sprint, Pogacar schlug am vergangenen Sonntag mit einem Solosieg in der Flandern-Rundfahrt zurück.