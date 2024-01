Eishockey National League live: ZSC Lions – SCRJ Lakers im Ticker

Die weiteren Partien:

Nach 1. Drittel liegen ZSC und SCRJ gleichauf – Langnau, Lugano und Davos führen

Von den elf Direktduellen seit Beginn der Saison 2021/22 gewannen die ZSC Lions gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers nur deren drei, in den letzten sechs Spielen gewannen die St.Galler gar fünfmal. Das Team von Stefan Hedlund ist für die Zürcher also so etwas wie ein Angstgegner. Aber ausgerechnet gegen den SCRJ müssen die Lions nun aus der Krise finden.

Denn nach der doppelten Derby-Niederlage vom Wochenende haben die Lions die Tabellenführung an Fribourg-Gottéron verloren. Jedoch können die Zürcher mit einem Punkt aus dem heutigen Spiel wieder an den Freiburgern vorbeiziehen. Ob dies dem Team von Marc Crawford gelingt, verfolgst du hier ab 19.45 Uhr im Liveticker.

(nih)