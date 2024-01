Suter trifft beim Sieg der Canucks. Bild: AP The Canadian Press

Suter trifft wieder + auch Hischier erfolgreich + Fiala verliert trotz zwei Assists

In der Nacht auf Dienstag feierten die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Timo Meier gegen Las Vegas einen Sieg. Auch Pius Suter mit den Vancouver Canucks war erfolgreich. Kevin Fiala führt nacht seinen beiden Assists im Spiel zwischen Los Angeles und San José die Schweizer Skorerliste wieder an.

New Jersey – Las Vegas 6:5

Nico Hischier (Devils), 1 Tor, 1 Check, 2 Schüsse, TOI 20:00

Timo Meier (Devils), 1 Assist, 2 Checks, 5 Schüsse, 21:TOI 22

Nico Hischier punktete derweil für die New Jersey Devils. Der Captain markierte beim 6:5-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights auf Pass von Timo Meier das 1:1. Für den im November verletzt gewesenen Captain war es der 13. Torerfolg der Saison.

Matchwinner für die Devils war der Zweitlinienstürmer Tyler Tiffoli, der in der 3. Minute der Verlängerung zum dritten Mal an diesem Abend erfolgreich war.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Vancouver – Chicago 2:0



Pius Suter (Canucks) , 1 Tor, 4 Schüsse, TOI 17:11

Philipp Kurashev, 5 Schüsse, TOI 19:15



Pius Suter erzielte in der NHL seinen neunten Saisontreffer. Der 27-Jährige traf beim 2:0 der Vancouver Canucks zuhause gegen die Chicago Blackhawks zum 1:0 und beendete damit nach neun Spielen seine persönliche Durststrecke.

Mit seinem Führungstor aus dem Slot heraus leitete Suter den 32. Sieg im 47. Spiel der aktuellen Nummer 1 der Liga ein.

Los Angeles – San José 3:4

Kevin Fiala (LA), 2 Asssists, 1 Check, 4 Schüsse, TOI 23:46

Kevin Fiala liess sich bei der 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen der Los Angeles Kings gegen San Jose Sharks zwei Assists notieren. Mit 41 Punkten aus 44 Spielen ist der Appenzeller damit wieder der beste Schweizer Skorer der Saison.

Florida – Nashville 4:1



Roman Josi (Nashville), 4 Schüsse, TOI 26:51

Roman Josi verliert mit Nashville 1:4 gegen Florida und wird in der Liste der besten Schweizer Skorer von Kevin Fiala überholt.

(kat/sda)