Ski alpin: Der Männer-Slalom von Kranjska Gora im Liveticker

Meillard mit Bestzeit ausgeschieden – McGrath führt vor Braathen

Atle Lie McGrath geht im Weltcup-Slalom in Kranjska Gora wie an den Olympischen Spielen als Führender in den zweiten Lauf. Loïc Meillard scheidet aus, Tanguy Nef reiht sich auf Platz 8 ein.

Lucas Pinheiro Braathen kam als einziger nahe an McGraths Zeit heran. Der für Brasilien fahrende Norweger war 17 Hundertstel langsamer als sein Jugendfreund, der die Disziplinenwertung zwei Rennen vor Schluss einen Punkt vor ihm anführt. Die Plätze 3 und 4 belegen mit etwas mehr als einer halben Sekunde Rückstand der Belgier Armand Marchant und Henrik Kristoffersen, ein weiterer Norweger.

Loïc Meillard verpasste nach bester zweiter Zwischenzeit ein Tor und kann damit wie die ebenfalls ausgeschiedenen Konkurrenten Timon Haugan und Edouard Hallberg nicht mehr in den Kampf um die kleine Kristallkugel eingreifen.

Der Ausfall von Loïc Meillard. Video: SRF

Bester Schweizer ist Tanguy Nef im 8. Rang, Ramon Zenhäusern liegt auf dem starken 14. Platz. Daniel Yule schaffte es mit knapp zwei Sekunden Rückstand nicht in die Top 15, Matthias Iten schied aus. Der zweite Lauf beginnt um 12.30 Uhr.