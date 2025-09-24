bedeckt11°
Europa League: Freiburg gegen Basel live im Ticker und Stream

Liveticker

Das kleine Derby gegen Freiburg steht an: Basel möchte im Breisgau überraschen

24.09.2025, 19:30
Ein kleines Derby mit gewisser Brisanz – der FCB hofft, dass in Freiburg alles passt
  • Der FC Basel startet am Mittwochabend gleich mit einem Highlight in die Ligaphase der Europa League. Um 21.00 Uhr trifft der Schweizer Meister 70 km nördlich auf den Bundesligisten SC Freiburg.
  • Die Freiburger mit dem 19-jährigen Schweizer Internationalen Johan Manzambi sind klarer Favorit. Freiburg steht aktuell in der Bundesliga nach vier Spielen und zwei Siegen auf dem siebten Platz. Am Samstag gewannen die Breisgauer mit 3:0 bei Werder Bremen.
  • Die weiteren Gegner des FC Basel in der Ligaphase sind Aston Villa, Viktoria Pilsen, FCSB Bukarest, VfB Stuttgart (zuhause) sowie RB Salzburg, Lyon und Genk (auswärts).
  • Morgen starten die Young Boys in die Europa League. Die Berner treffen zu Hause ebenfalls um 21 Uhr auf Panathinaikos Athen. (riz/sda)
