Chelsea schiesst Barça ab – Juventus kassiert Ausgleich bei Bodö – BVB führt klar

Galatasaray – Saint-Gilloise 0:1

Galatasaray Istanbul musste in der Champions League nach drei Siegen in Serie überraschend eine Niederlage einstecken. Gegen den belgischen Aussenseiter Royale Union Saint-Gilliose, der zuletzt in der Königsklasse dreimal leer ausgegangen war, unterlag der türkische Rekordmeister 0:1. Der Kanadier Promise David erzielte das einzige Tor der Partie.

Die Gastgeber mussten dabei ohne den verletzten Stürmerstar Victor Osimhen auskommen. Auch der Schweizer Marc Giger durfte nur zuschauen. Der Stürmer in Diensten von Royale Union SG wurde nicht eingesetzt.

Galatasaray Istanbul - Union Saint-Gilloise 0:1 (0:0)

SR Sanchez (ESP).

Tor: 57. David 0:1.

Bemerkungen: Union Saint-Gilloise ohne Giger (Ersatz). 89. Rote Karte gegen Unyay (Galatasaray Istanbul).

Ajax – Benfica 0:2

Auch im zweiten frühen Spiel gab es einen Auswärtssieg. Im Duell der zuvor noch einzig verbliebenen Klubs ohne Punkt setzte sich Benfica Lissabon auswärts 2:0 gegen Ajax Amsterdam durch. In einem ziemlich ausgeglichenen Spiel trafen die Portugiesen sehr früh und sehr spät. Samuel Dahl brachte Benfica in der 6. Minute in Führung, Leandro Barreiro sorgte in der 90. Minute dann für die Entscheidung.

Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon 0:2 (0:1)

SR Jablonski (GER).

Tore: 6. Dahl 0:1. 90. Barreiro 0:2. (nih/sda)