SCL Tigers holen den Schweden Dahlén +++ Berni kehrt zu den ZSC Lions zurück
Dahlén wird ein Tiger
Die SCL Tigers verpflichteten für nächste Saison den 27-jährigen Schweden Jonathan Dahlén. Der Stürmer bestreitet die aktuelle Saison in der Heimat bei Timra IK, wo er in den ersten 17 Partien mehr als einen Punkt pro Spiel skorte (10 Tore, 8 Assists). Dahlén lief bislang 14 Mal für das schwedische Nationalteam auf.
«Er bringt genau jene Mischung aus Offensivkraft, Spielintelligenz und Erfahrung mit, die wir für unsere Weiterentwicklung suchen», sagt Langnaus Sportchef Pascal Müller. «Seine Arbeitseinstellung überzeugt und er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil.» (ram/sda)
Berni kehrt zum ZSC zurück
Die ZSC Lions verstärken auf die kommende Saison hin ihre Verteidigung mit einem weiteren Nationalspieler. Tim Berni kehrt ab 2026/27 von Servette zu seinem Stammklub zurück. Der 25-Jährige unterschrieb bei den Zürchern einen Vertrag bis 2031/32. (abu)
Lakers bestätigen Moy-Verlängerung
Wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, verlängert Tyler Moy seinen Vertrag bei den Rapperswil-Jona Lakers. Der Schweizer Nati-Stürmer bindet sich bis 2030 an die Mannschaft vom Obersee. (abu)
Prassl ab der nächsten Saison in Kloten
In der nächsten Saison wird Raphael Prassl das Trikot vom EHC Kloten tragen. Der Center wechselt von Lausanne in das Zürcher Unterland. Seit 2024 steht der 27-Jährige bei Lausanne unter Vertrag. Zuvor spielte Prassl für die ZSC Lions und den HC Davos.
Sportchef Ricardo Schödler sagt über die Neuverpflichtung: «Mit Raphael gewinnen wir einen Spieler, der unsere Center-Position stärkt und unser Team auf und neben dem Eis bereichert. Raphael ist ein Top Athlet und wird mithelfen, unser Team in vielen Situationen besser zu machen.» In der laufenden Saison hat Prassl bisher zwei Tore vorbereitet.
ZSC-Verteidiger Ustinkov wechselt zu den Lakers
Die Rapperswil-Jona Lakers vermelden einen Zuzug für die kommende Saison. Der junge Verteidiger Daniil Ustinkov wechselt von den ZSC Lions ans andere Ende des Zürichsees.
Der 19-jährige Schweizer U20-Internationale mit russischen Wurzeln galt vor einem Jahr als aussichtsreicher Kandidat im NHL-Draft, wurde dann aber überraschend nicht berücksichtigt. Seit seinem Debüt in der National League im Februar 2023 bestritt Ustinkov 45 Partien für die ZSC Lions in der höchsten Schweizer Liga. Vorwiegend kam er aber für das Farmteam GCK Lions in der Swiss League zum Einsatz.
Bei den Rapperswil-Jona Lakers unterschrieb Ustinkov einen für zwei Saisons gültigen Vertrag. (sda)
Barandun ab nächster Saison beim SC Bern
Die Verantwortlichen des SC Bern planen bereits über die laufende Meisterschaft hinaus. Sie verpflichten, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, den 25-jährigen Verteidiger Davyd Barandun vom HC Davos für die kommenden drei Saisons.
Der gebürtige Ukrainer Barandun durchlief die Nachwuchsabteilungen beim EHC St. Moritz und beim HC Davos, mit dem er in der Saison 2018/19 in der National League debütiert hat. Dem Kader des HCD gehört er seit nunmehr sechs Jahren an. (abu/sda)
Nicolas Petan verlässst Ambri per sofort
Erst im Sommer wechselte Nicolas Petan zu Ambri-Piotta. Wie die Tessiner mitteilen, wünschte sich der Kanadier aus persönlichen Gründen eine Vertragsauflösung.
Der langjährige NHL-Spieler konnte bei Ambri in 15 Einsätzen ein Tor erzielen und drei weitere Treffer vorbereiten. Vor seinem Engagement bei den Biancoblu stand Petan in der KHL bei Bars Kasan unter Vertrag. (riz)
ZSC Lions
Zugänge ✅
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
kommt von Genf-Servette
Abgänge ❌
🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
geht zu den Rapperswil-Jona Lakers
Gerüchte 💬
…
Lausanne HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos
Abgänge ❌
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos
Raphael Prassl (Center, 27)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
SC Bern
Zugänge ✅
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
kommt vom HC Davos
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
EV Zug
Zugänge ✅
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
kommt vom HC Davos
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
HC Davos
Zugänge ✅
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda (Schweden)
Abgänge ❌
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
wechselt zu den ZSC Lions
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
wechselt zum EV Zug
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
wechselt zum SC Bern
Gerüchte 💬
…
Fribourg-Gottéron
Zugänge ✅
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
kommt von den SCRJ Lakers
Abgänge ❌
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
EHC Kloten
Zugänge ✅
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)
kommt von Lausanne
Abgänge ❌
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron
Gerüchte 💬
…
SCL Tigers
Zugänge ✅
🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)
kommt von Timra IK
Abgänge ❌
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern
Gerüchte 💬
...
Rapperswil-Jona Lakers
Zugänge ✅
Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
kommt von den ZSC Lions
Abgänge ❌
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
geht zu Fribourg
Gerüchte 💬
...
Ambri-Piotta
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
EHC Biel
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...
Genf-Servette HC
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
wechselt zu den ZSC Lions
Gerüchte 💬
…
HC Lugano
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
wechselt zum HC Ajoie
Gerüchte 💬
...
HC Ajoie
Zugänge ✅
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
kommt vom HC Lugano
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...