Odermatt und Pinheiro Braathen kämpfen um die Riesenslalom-Kugel
Die Startliste
1 Marco Odermatt SUI
2 Stefan Brennsteiner AUT
3 Henrik Kristoffersen NOR
4 Lucas Pinheiro Braathen BRA
5 Atle Lie McGrath NOR
6 Marco Schwarz AUT
7 Loïc Meillard SUI
8 Luca Aerni SUI
9 Alex Vinatzer ITA
10 Fabian Gratz GER
11 Zan Kranjec SLO
12 Sam Maes BEL
13 Leo Anguenot FRA
14 River Radamus USA
15 Timon Haugan NOR
16 Raphael Haaser AUT
17 Thomas Tumler SUI
18 Alexis Pinturault FRA
19 Filip Zubcic CRO
20 Alban Elezi Cannaferina FRA
21 Anton Grammel GER
22 Thibaut Favrot FRA
23 Patrick Feurstein AUT
24 Joshua Sturm AUT
25 Jonas Stockinger GER
26 Rasmus Bakkevig NOR
27 Giovanni Franzoni ITA
Das Wichtigste in Kürze:
- Beim Weltcup-Final der Alpinen in Norwegen steht am Dienstag die vorletzte Kugelentscheidung bei den Männern an.
- Im Fokus stehen dabei zwei Schweizer und ein Brasilianer. Marco Odermatt geht mit 48 Punkten Vorsprung auf Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen in den letzten Riesenslalom der Saison in Hafjell. Loïc Meillard hat mit einem Rückstand von 89 Punkten nur noch theoretische Chancen auf den Disziplinensieg.
- Wird Odermatt mindestens Dritter, hat er die kleine Kugel auf sicher – zum fünften Mal in Serie.
- Der Start zum ersten Lauf erfolgt um 9.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 12.30 Uhr.
