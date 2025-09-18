Liveticker
Hat Servette die Schmach von Lausanne verdaut? Gegen Fribourg steht das nächste Derby an
- Am Dienstag erlebte Genf-Servette im Leman-Derby gegen Lausanne einen absoluten Albtraum. Gleich mit 0:11 mussten sich die Grenats beim grossen Rivalen geschlagen geben.
- Lange Zeit, um sich davon zu erholen, hat Servette aber nicht erhalten. Bereits heute Abend steht gegen Fribourg das nächste Derby an. Friborug konnte die letzten zwei Spiele gewinnen und hat nach vier Spieltagen gleich viele Punkte auf dem Konto wie die Genfer. Vor der grossen Schmach gewann Servette in jedem Spiel mindestens einen Punkt.
- In der letzten Saison konnte Servette drei von vier Direktduellen gegen Fribourg gewinnen. Das Derby startet um 19.45 Uhr und kann im Ticker live mitverfolgt werden.
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
