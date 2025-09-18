sonnig22°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

National League: Servette gegen Fribourg im Liveticker

Liveticker

Hat Servette die Schmach von Lausanne verdaut? Gegen Fribourg steht das nächste Derby an

18.09.2025, 18:45
  • Am Dienstag erlebte Genf-Servette im Leman-Derby gegen Lausanne einen absoluten Albtraum. Gleich mit 0:11 mussten sich die Grenats beim grossen Rivalen geschlagen geben.
  • Lange Zeit, um sich davon zu erholen, hat Servette aber nicht erhalten. Bereits heute Abend steht gegen Fribourg das nächste Derby an. Friborug konnte die letzten zwei Spiele gewinnen und hat nach vier Spieltagen gleich viele Punkte auf dem Konto wie die Genfer. Vor der grossen Schmach gewann Servette in jedem Spiel mindestens einen Punkt.
  • In der letzten Saison konnte Servette drei von vier Direktduellen gegen Fribourg gewinnen. Das Derby startet um 19.45 Uhr und kann im Ticker live mitverfolgt werden.
«Habe ich als Achtjähriger letztmals erlebt»: Die Stimmen nach dem historischen «Stängeli»

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Picdump 157 – und es wurde Memes!
Meistgeteilt
1
Ukraine greift Raffinerien in Russland an +++ Langjähriger Putin-Vertrauter verlässt Kreml
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Trump: Putin tötet «viele Menschen» + Venezuela startet Militärmanöver
4
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
5
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
Ehammer nach Olympia auch an der WM Vierter: «Es ist einfach scheisse»
Das Schweizer Team muss an der Leichathletik-WM in Tokio zwei Enttäuschungen verkraften. Weitspringer Simon Ehammer und Stabhochspringerin Angelica Moser verpassten die Medaillen knapp.
Wie im vergangenen Jahr an den Olympischen Spielen in Paris muss sich Simon Ehammer auch an der WM in Tokio im Weitsprung mit Rang 4 begnügen. Zum Podest fehlen drei Zentimeter.
Zur Story