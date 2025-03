Eishockey NL live: Zug – Davos und SC Bern – Fribourg in Ticker und TV

Liveticker

Die Heimteams stehen unter Druck – schlagen Zug und Bern im 3. Spiel zurück?

In den Playoffs der Eishockey-Meisterschaft geht es am Sonntagabend mit zwei weiteren Viertelfinals weiter. Der SC Bern empfängt den HC Fribourg-Gottéron, und Davos spielt daheim gegen den EV Zug. Fribourg mit 4:3 nach Verlängerung in Bern und Davos mit 2:1 gegen Zug haben als Auswärtsteams in der ersten Runde gewonnen. Der SC Bern als Dritter der Qualifikation und der EV Zug als Vierter wollen am Sonntag zurückschlagen.

Beide Spiele verfolgst du hier ab 20 Uhr live im Ticker. Die Partie zwischen dem SC Bern und Fribourg-Gottéron gibt es ausserdem im Stream von TV24. (nih/sda)

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24