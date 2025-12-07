trüb und nass
Lando Norris ist Weltmeister der Formel 1! Verstappen siegt in Abu Dhabi

Verstappen trotz Sieg geschlagen – Lando Norris ist erstmals Formel-1-Weltmeister!

07.12.2025, 13:0007.12.2025, 15:48

Lando Norris ist zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Der 3. Platz beim Saisonfinale in Abu Dhabi hinter Teamkollege Oscar Piastri genügt dem 26-jährigen Engländer im McLaren, um der 35. Champion in der Königsklasse des Motorsports zu werden.

Der von der Pole-Position gestartete Max Verstappen im Red Bull tat mit seinem achten GP-Sieg in diesem Jahr zwar alles, was er tun konnte, um zum fünften Mal in Folge Weltmeister zu werden. Letztlich hatte der Niederländer in der WM-Wertung mit 421:423 Punkten aber knapp das Nachsehen. (nih/sda)

«Danke, Jungs! Oh mein Gott. Wir haben Geschichte geschrieben! Ich liebe euch, ihr habt es so verdient. Ich muss weinen.»
Lando Norris nach dem Rennen am Funk
«Unglaublich! Beide Fahrer, Lando und Oscar, waren das ganze Jahr unglaublich. Wir sind unheimlich stolz!»
McLaren-CEO Zak Brownquelle: sky

Die Startliste

Dreikampf um den WM-Titel – so werden Norris, Verstappen oder Piastri Weltmeister

Die Entscheidung, wer sich in Zukunft Formel-1-Weltmeister 2025 nennen darf, fällt erst im 24. und letzten Rennen der Saison. Im Grossen Preis von Abu Dhabi kämpfen Max Verstappen und Lando Norris ab 14 Uhr um den Titel, Oscar Piastri hat nur noch Aussenseiterchancen.

Verstappen im Red Bull startet auf der Poleposition, sein Konkurrent im McLaren direkt neben ihm, während Piastri aus Position 3 ins Rennen geht. Fährt Norris aufs Podest, ist der 26-jährige Brite zum ersten Mal Weltmeister in der Königsdisziplin des Motorsports. Siegt Verstappen und wird Norris höchstens Vierter, sichert sich der 28-jährige Niederlander den fünften WM-Titel in Serie und würde damit mit Michael Schumacher gleichziehen.

Das Rennen kannst du hier ab 14 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen.

Mehr Wendungen als ein Hollywood-Knüller – die Chronik des Formel-1-Dramas
