Soccer oder Football? Die USA treffen an der WM in Katar auf Wales

Ecuador siegt völlig verdient – Katar erster WM-Gastgeber mit Niederlage zum Auftakt

Ecuador ist der erste Sieger der Fussball-WM 2022. Die klar überlegenen Südamerikaner besiegten die Mannschaft des Gastgebers Katar 2:0.

Katars allererstes WM-Spiel wurde für die Katarer eine Enttäuschung und eine grosse Frustration. Die Mannschaft, die seit Jahren wie eine Vereinsmannschaft, als «FC Katar», funktioniert und zahllose Testspiele bestritten hat, war im Auftaktspiel gegen Ecuador, den Vierten der Südamerika-Qualifikation, in jeder Hinsicht überfordert. So kamen denn die Katarer sehr oft zu spät zum Ball, was sich in etlichen groben Fouls auswirkte.