National League live: HC Lugano – ZSC Lions und alle Spiele im Ticker

Liveticker

Lugano dreht nach Rückstand auf und führt jetzt gegen die Lions – Bern ebenfalls vorn

21.10.2025, 19:0021.10.2025, 20:33
Die Live-Ergebnisse:
Ajoie – Langnau 1:0* (1:0, -:-, -:-)
Ambri – Bern 0:1* (0:1, -:-, -:-)
Davos – Biel 0:0* (0:0, -:-, -:-)
Kloten – Genf 2:1* (2:1, -:-, -:-)
Fribourg – Zug 1:0* (1:0, -:-, -:-)
Lausanne – Rapperswil-Jona 0:0* (0:0, -:-, -:-)
Lugano – Zürich 3:1* (3:1, -:-, -:-)

Analyse
Warum man sich um die ZSC Lions keine Sorgen machen muss
Kann man hier von einem Krisengipfel sprechen? Die ZSC Lions reisen nach vier Niederlagen in Serie zum HC Lugano, der nach 16 Spielen mit nur 19 Punkten auf Platz 11 steht. Für beide wäre ein Sieg also enorm wichtig. Die Tessiner sind mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen zwar das formstärkere Team, doch sind die Lions als Favorit zu betrachten. Zumal Lugano in acht Saisonspielen in der Resega erst zwei Siege holte.

Mit Ambri-Piotta gegen den SC Bern steht im Tessin ein weiteres Direktduell zweier kriselnder Klubs an. Es ist das Aufeinandertreffen des 12. und des 13. Beide haben zudem während der laufenden Saison den Trainer gewechselt. Noch schlechter steht lediglich Ajoie, das heute die SCL Tigers empfängt, da.

Für Leader Davos geht es heute gegen den EHC Biel, Verfolger SC Rapperswil-Jona reist zum Dritten nach Lausanne, während der Viertplatzierte Genf-Servette in Kloten und der Fünfte Zug ebenfalls auswärts gegen Fribourg-Gottéron antreten. Alle Spiele gibt es hier ab 19.45 Uhr im Liveticker.

«Grande Lugano ist nicht mehr die Realität»: So sieht Sportchef Steinmann seinen Klub
Mehr Eishockey:
