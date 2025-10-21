Liveticker

Lugano dreht nach Rückstand auf und führt jetzt gegen die Lions – Bern ebenfalls vorn

Liebe Userin, lieber User Leider gibt es bei den Livetickern gerade ein technisches Problem, weshalb sie nicht richtig funktionieren. Wir arbeiten daran, dieses schnellstmöglich zu beheben. Wir bitten um Entschuldigung!



Die Live-Ergebnisse:

Ajoie – Langnau 1:0* (1:0, -:-, -:-)

Ambri – Bern 0:1* (0:1, -:-, -:-)

Davos – Biel 0:0* (0:0, -:-, -:-)

Kloten – Genf 2:1* (2:1, -:-, -:-)

Fribourg – Zug 1:0* (1:0, -:-, -:-)

Lausanne – Rapperswil-Jona 0:0* (0:0, -:-, -:-)

Lugano – Zürich 3:1* (3:1, -:-, -:-)



Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Kann man hier von einem Krisengipfel sprechen? Die ZSC Lions reisen nach vier Niederlagen in Serie zum HC Lugano, der nach 16 Spielen mit nur 19 Punkten auf Platz 11 steht. Für beide wäre ein Sieg also enorm wichtig. Die Tessiner sind mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen zwar das formstärkere Team, doch sind die Lions als Favorit zu betrachten. Zumal Lugano in acht Saisonspielen in der Resega erst zwei Siege holte.

Mit Ambri-Piotta gegen den SC Bern steht im Tessin ein weiteres Direktduell zweier kriselnder Klubs an. Es ist das Aufeinandertreffen des 12. und des 13. Beide haben zudem während der laufenden Saison den Trainer gewechselt. Noch schlechter steht lediglich Ajoie, das heute die SCL Tigers empfängt, da.

Für Leader Davos geht es heute gegen den EHC Biel, Verfolger SC Rapperswil-Jona reist zum Dritten nach Lausanne, während der Viertplatzierte Genf-Servette in Kloten und der Fünfte Zug ebenfalls auswärts gegen Fribourg-Gottéron antreten. Alle Spiele gibt es hier ab 19.45 Uhr im Liveticker.