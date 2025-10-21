Nino Niederreiter war am ersten Tor von den Winnipeg Jets beteiligt. Bild: keystone

Niederreiter punktet zum vierten Mal in Serie – Schmid wird eingewechselt und gewinnt

Calgary Flames – Winnipeg Jets 1:2

Nino Niederreiter: 1 Assist, 3 Checks, TOI: 15:46

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets feiern in der NHL im sechsten Saisonspiel den fünften Sieg. Beim 2:1-Erfolg bei den Calgary Flames leitet der Bündner Stürmer den Umschwung für sein Team ein.

Niederreiter bediente zu Beginn des Schlussdrittels beim Stand von 0:1 im Powerplay Neal Pionk, dessen Schuss von Jonathan Toews noch entscheidend abgelenkt wurde. Zwölf Minuten später erzielte Mark Scheifele den Siegtreffer für Winnipeg.

Für die Jets war es nach der 4:5-Auftaktniederlage gegen die Dallas Stars der fünfte Sieg in Folge. Niederreiter war zum vierten Mal an mindestens einem Tor beteiligt. Er steht nun bei sechs Skorerpunkten (2 Tore). In seinen ersten beiden Saisonpartien blieb der 33-Jährige noch ohne Torbeteiligung.

Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 4:1

Akira Schmid: 23 Saves, 1 Gegentor, TOI: 50:06

Bei den Vegas Golden Knights gelangte Akira Schmid unverhofft zu seinem dritten Saisoneinsatz. Der Schweizer Goalie kam beim 4:1-Heimsieg gegen die Carolina Hurricanes nach knapp zehn Minuten für den verletzten Adin Hill ins Spiel und parierte 23 von 24 Schüssen.

Für die Golden Knights ist es der vierte Sieg in Serie. In der Western Conference steht das Team aus Las Vegas aktuell an der Tabellenspitze. Die Carolina Hurricanes verlieren zum ersten Mal in dieser Spielzeit, bleiben in ihrer Conference aber ebenfalls Leader. (riz/sda)