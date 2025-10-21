bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

National League live: HC Lugano – ZSC Lions und alle Spiele im Ticker

Dario Simion (HCL), celebrates the 5-1 goal, during the regular season of National League Swiss Championship 2025/26 between HC Lugano and ZSC Lions at the ice stadium Corner Arena in Lugano, Switzerl ...
Da war Lugano nicht mehr einzuholen: Dario Simion jubelt über seinen Treffer zum 5:1.Bild: keystone

ZSC verliert zum 7. Mal in Serie + HCD siegt doch noch + Ajoie beendet Negativserie

Die ZSC Lions fallen tiefer und tiefer. In Lugano verliert der Meister nach einer 1:0-Führung mit 1:5. Die letzten sieben Pflichtspiele haben die Lions alle verloren. Derweil setzt Leader HCD seine Siegesserie fort und darf Ajoie endlich mal wieder jubeln.
21.10.2025, 21:1621.10.2025, 23:35
Inhaltsverzeichnis
Lugano – Zürich 5:1Ambri – Bern 0:5Ajoie – Langnau 2:1Davos – Biel 4:3 n. V.Lausanne – Rapperswil-Jona 2:1 n. V.Fribourg – Zug 5:2Kloten – Genf 2:3 n. P.Die Tabelle

Lugano – Zürich 5:1

Zum wettbewerbsübergreifend siebten Mal in Serie verliessen die ZSC Lions das Eis als Verlierer. Dabei war das Team von Trainer Marco Bayer mit einem Tor von Justin Sigrist nach 107 Sekunden hervorragend in die Partie gestartet. Dank starken sechs Minuten mit drei Treffern drehte der HC Lugano das Spiel aber noch vor der ersten Pause. Im Mitteldrittel sorgten die Tessiner dank zwei weiterer Tore für klare Verhältnisse und den 5:1-Endstand.

Anders als die Zürcher befindet sich das Team von Trainer Tomas Mitell damit in guter Form: Der Sieg gegen die ZSC Lions, für die es die deutlichste Niederlage der Saison war, war bereits der sechste Erfolg in den letzten neuen Spielen, wodurch der Rückstand auf den Gegner vom Dienstagabend auf zwei Punkte geschmolzen ist.

Analyse
Warum man sich um die ZSC Lions keine Sorgen machen muss

Lugano - ZSC Lions 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
4958 Zuschauer. SR Kaukokari/Hungerbühler, Gurtner/Bichsel.
Tore: 2. Sigrist (Lehtonen) 0:1. 11. Aebischer (Omark) 1:1. 13. Marco Zanetti (Morini, Aebischer) 2:1. 17. Canonica (Alatalo, Fazzini) 3:1. 23. Sekac (Müller, Perlini) 4:1. 29. Simion (Omark, Müller) 5:1.
Strafen: keine gegen Lugano, 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.
PostFinance-Topskorer: Sanford; Malgin.
Lugano: Schlegel; Carrick, Jesper Peltonen; Alatalo, Müller; Aebischer, Dahlström; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Omark; Fazzini, Sanford, Canonica; Perlini, Tanner, Sekac; Marco Zanetti, Morini, Aleksi Peltonen; Cyrill Henry.
ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Geering; Weber, Marti; Trutmann, Lehtonen; Schwendeler; Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Frödén, Andreoff, Aberg; Rohrer, Baechler, Riedi; Baltisberger, Sigrist, Bader; Joel Henry.
Bemerkungen: Lugano ohne Bertaggia, Kupari und Sgarbossa (alle verletzt), ZSC Lions ohne Balcers, Grant und Gruber (alle verletzt).

  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
Player Image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

«Grande Lugano ist nicht mehr die Realität»: So sieht Sportchef Steinmann seinen Klub

Ambri – Bern 0:5

Nach vier Niederlagen in Folge gewinnt der Schlittschuhclub Bern auswärts gegen Ambri-Piotta mit 5:0. Dass dem SCB der Befreiungsschlag in Ambri gelang, überraschte nicht gross. Von den letzten sieben Heimpartien gewann Ambri bloss eine – mit 3:2 gegen Ajoie. Gegen Zug (0:4) und Lausanne (0:3) erzielten die Leventiner wie jetzt auch gegen Bern gar kein Tor.

Bern ging durch Waltteri Merelä nach sieben Minuten in Führung. Im zweiten Abschnitt stellten Tristan Scherwey (2:0), Hardy Häman Aktell (3:0) und Vidtor Ejdsell (4:0) mit ihren ersten Saisontoren auf 4:0. Und schliesslich traf Alain Graf mit seinem zweiten Goal diese Saison zum 5:0. Bern gewann zum zweiten Mal in der Meisterschaft unter dem neuen Trainer Heinz Ehlers.

Bern celebrate a goal, during the regular season National League game between HC Ambri Piotta and SC Bern at the ice stadium Gottardo Arena, Switzerland, October 21, 2025. (KEYSTONE/Ti-Press/Andrea Br ...
Die Berner feierten im Tessin einen souveränen Sieg.Bild: keystone

Ambri-Piotta - Bern 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)
6031 Zuschauer. SR Lemelin/Dipietro, Huguet/Bachelut.
Tore: 8. Merelä 0:1. 21. (20:19) Scherwey (Lehmann) 0:2. 29. Häman Aktell 0:3. 34. Ejdsell 0:4. 37. Graf (Bemström) 0:5.
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 4mal 2 Minuten gegen Bern.
PostFinance-Topskorer: Zwerger; Merelä.
Ambri-Piotta: Senn (29. Philip Wüthrich); Virtanen, Zaccheo Dotti; Heed, Bachmann; Dario Wüthrich, Isacco Dotti; Terraneo; Pestoni, Heim, Miles Müller; Joly, Petan, Manix Landry; DiDomenico, Tierney, Zwerger; Bürgler, Kostner, De Luca; Lukas Landry.
Bern: Reideborn; Kindschi, Häman Aktell; Untersander, Füllemann; Iakovenko, Rhyn; Merelä, Marco Müller, Marchon; Bemström, Graf, Ejdsell; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Schild, Ritzmann, Vermin; Bont.
Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Formenton, Grassi und Zgraggen (alle verletzt), Bern ohne Aaltonen, Alge, Kreis, Lindholm, Loeffel, Simon Moser und Levin Moser (alle verletzt).

Ajoie – Langnau 2:1

Auch für Ajoie endete eine Niederlagenserie. Die Jurassier setzten sich nach zehn Spielen erstmals wieder durch. Gegen die SCL Tigers gelang Ajoie ein 2:1-Sieg, bei dem es kurz vor Schluss noch einmal zittern musste, den es aber doch über die Zeit brachte.

Torhueter Damiano Ciaccio (HCA) und seine Teamkollegen jubeln ueber den Sieg im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem HC Ajoie und den SCL Tigers, am Dienstag, 21. Oktober 202 ...
Nach zehn Niederlagen in Serie darf Ajoie mal wieder jubeln.Bild: keystone

Ajoie - SCL Tigers 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Pruntrut. 3498 Zuschauer. SR Ruprecht/Ströbel, Urfer/Altmann.
Tore: 20. (19:52) Gauthier (Honka, Turkulainen) 1:0. 35. Nättinen (Turkulainen, Honka/bei 5 gegen 3) 2:0. 58. Kinnunen (Pesonen, Rohrbach) 2:1 (ohne Torhüter).
Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Ajoie, 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.
PostFinance-Topskorer: Honka; Rohrbach.
Ajoie: Ciaccio; Berthoud, Honka; Fischer, Nussbaumer; Pouilly, Pilet; Turkulainen, Gauthier, Nättinen; Hazen, Devos, Robin; Sopa, Wick, Mottet; Veckaktins, Romanenghi, Pedretti; Reto Schmutz, Cavalleri.
SCL Tigers: Boltshauser; Kinnunen, Erni; Lehmann, Baltisberger; Guggenheim, Meier; Paschoud; Petersson, Björninen, Mäenalanen; Rohrbach, O'Reilly, Pesonen; Julian Schmutz, Felcman, Lapinskis; Jenni, Salzgeber, Bachofner.
Bemerkungen: Ajoie ohne Bellemare, Bozon, Christe, Conz, Fey, Garessus, Patenaude, Thiry (alle verletzt) und Friman (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Allenspach, Fahrni, Mathys, Petrini, Riikola und Flavio Schmutz (alle verletzt). SCL Tigers von 56:29 bis 57:34 und ab 57:51 ohne Torhüter.

Davos – Biel 4:3 n. V.

Bis kurz vor Schluss sah es danach aus, als ob der HC Davos im Heimspiel gegen Biel erstmals diese Saison zu Hause verlieren und erstmals diese Saison nicht punkten würde. Aber der Tscheche Matej Stransky, der Liga-Topskorer, hatte etwas dagegen: Zuerst glich er mit seinem 13. Saisontreffer 41 Sekunden vor der Schlusssirene mit sechs gegen fünf Feldspieler zum 3:3 aus. Dann bereitete er kurz vor Ende der Verlängerung das Siegtor von Verteidiger Sven Jung mustergültig vor.

Der EHC Biel verlor im siebenten Anlauf erstmals entweder eine Verlängerung oder ein Penaltyschiessen.

Matej Stransky (HCD), links, jubelt mit 4-3 Torschuetze Sven Jung, im Eishockey Spiel der National League zwischen dem HC Davos, HCD, und dem EHC Biel-Bienne, EHCB, am Dienstag, 21. Oktober 2025, in d ...
Wieder einmal zieht der HC Davos den Kopf aus der Schlinge: Vorbereiter Matej Stransky jubelt mit Siegtorschütze Sven Jung (r.).Bild: keystone

Davos - Biel 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) n.V.
4099 Zuschauer. SR Stolc/Piechaczek, Cattaneo/Schlegel.
Tore: 29. Stransky (Dahlbeck) 1:0. 32. Zadina (Guebey) 2:0. 35. Rajala (Haas) 2:1. 45. Dionicio (Haas, Rajala/Powerplaytor) 2:2. 54. Rajala 2:3. 60. (59:19) Stransky (Corvi, Zadina) 3:3 (ohne Torhüter). 65. (64:35) Jung (Stransky, Ryfors) 4:3.
Strafen: je 2mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Stransky; Lias Andersson.
Davos: Hollenstein; Minder, Frick; Guebey, Dahlbeck; Barandun, Jung; Stransky, Corvi, Lemieux; Zadina, Asplund, Knak; Kessler, Ryfors, Nussbaumer; Frehner, Egli, Gredig; Parrée.
Biel: Janett; Hultström, Zryd; Laaksonen, Blessing; Grossmann, Dionicio; Burren, Stampfli; Sylvegard, Lias Andersson, Sallinen; Hofer, Haas, Rajala; Kneubuehler, Neuenschwander, Cajka; Cattin, Bärtschi, Sablatnig.
Bemerkungen: Davos ohne Calle Andersson, Fora, Gross, Simon Müller (alle verletzt) und Tambellini (überzähliger Ausländer), Biel ohne Braillard, Nicolas Müller (beide verletzt) und Säteri (überzähliger Ausländer). Davos von 58:38 bis 59:19 ohne Torhüter.

Lausanne – Rapperswil-Jona 2:1 n. V.

Nach sieben Siegen de suite verloren die Rapperswil-Jona Lakers wieder einmal. In Lausanne verloren sie das Verfolgerduell gegen den LHC mit 1:2 nach Verlängerung. Im zweiten Abschnitt erzielten Théo Rochette und Julius Honka innerhalb von 59 Sekunden die einzigen beiden Goals. In der Verlängerung gelang Sami Niku nach 63:29 Minuten das 2:1-Siegtor für Lausanne. Die Waadtländer hatten vorher fünf der letzten sechs Partien verloren.

Deception des joueurs Igor Jelovac (SCRJ), Luca Capaul (SCRJ) et Jacob Larsson (SCRJ), de gauche a droite, apres le but en prolongation, marque par Sami Niku (LHC) lors du match de championnat suisse ...
Im Verfolgerduell jubelte am Ende Lausanne.Bild: keystone

Lausanne - Rapperswil-Jona Lakers 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.
9223 Zuschauer. SR Borga/Staudenmann, Steenstra/Humair.
Tore: 32. (31:44) Rochette (Oksanen, Czarnik/Powerplaytor) 1:0. 33. (32:43) Honka (Rask) 1:1. 64. Niku (Kahun, Czarnik) 2:1.
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lausanne, 4mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.
PostFinance-Topskorer: Czarnik; Moy.
Lausanne: Hughes; Brännström, Fiedler; Vouardoux, Niku; Sansonnens, Marti; Haas; Fuchs, Czarnik, Kahun; Riat, Rochette, Oksanen; Rüegsegger, Jäger, Zehnder; Prassl, Bougro, Douay; Holdener.
Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Honka, Maier; Capaul, Larsson; Kellenberger, Jelovac; Henauer; Lammer, Dünner, Wetter; Moy, Fritz, Taibel; Strömwall, Rask, Zangger; Graf, Albrecht, Hofer; Embacher.
Bemerkungen: Lausanne ohne Baragano, Caggiula, Heldner, Hügli und Suomela (alle verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Dufner (krank), Hornecker, Jensen, Pilut und Punnenovs (alle verletzt).

Fribourg – Zug 5:2

Auf das 0:6 in Langnau reagierte der HC Fribourg-Gottéron mit einem überzeugenden 5:2-Heimsieg über den EV Zug. Gottéron ging schon nach anderthalb Minuten in Führung und gab diese nicht mehr aus der Hand. Den «Gamewinner» zum 3:1 erzielte Attilio Biasca, der auf diese Saison hin von Zug zu Freiburg gewechselt hatte. Marcus Sörensen skorte ein Tor und zwei Assists.

Die Freiburger jubeln nach ihrem 5. Tor, erzielt durch Lucas Wallmark, links, Headschiedsrichter Michael Tscherrig, rechts, gibt das Tor, im Spiel der Eishockey National League zwischen Fribourg-Gotte ...
Fribourg liess dem EVZ keine Chance.Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - Zug 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
9372 Zuschauer (ausverkauft).
SR Wiegand/Tscherrig, Francey/Bürgy.
Tore: 2. Jecker (Streule, De la Rose) 1:0. 29. Borgström (Sörensen, Rathgeb) 2:0. 35. Kubalik (Sklenicka, Hofmann/Powerplaytor) 2:1. 37. Biasca (Bertschy, Schmid) 3:1. 41. (40:58) Sörensen (Borgström, Kapla/Powerplaytor) 4:1. 52. Wallmark (Sörensen, Kapla/Powerplaytor) 5:1. 59. Graham (Powerplaytor) 5:2.
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 7mal 2 Minuten gegen Zug.
PostFinance-Topskorer: Schmid; Tatar.
Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Johnson, Nemeth; Streule, Jecker; Seiler; Bertschy, Schmid, Biasca; Sörensen, Wallmark, Borgström; Sprunger, De la Rose, Marchon; Nicolet, Walser, Dorthe; Gerber.
Zug: Genoni; Graham, Sklenicka; Balestra, Tobias Geisser; Senteler, Guerra; Sauser, Stadler; Daron, Kovar, Hofmann; Martschini, Wingerli, Herzog; Künzle, Tatar, Kubalik; Lindemann, Wey, Eggenberger.
Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Etter und Glauser (beide verletzt), Zug ohne Antenen, Bengtsson, Diaz, Leuenberger, Moret, Riva und Schlumpf (alle verletzt).

Kloten – Genf 2:3 n. P.

Im dritten Penaltyschiessen in dieser Saison ging Genève-Servette erstmals als Sieger hervor, da Verteidiger Vili Saarjärvi in Kloten als Einziger traf. Das 3:2 war gleichbedeutend mit dem vierten Genfer Sieg im fünften Spiel seit dem Trainerwechsel von Yorick Treille zu Ville Peltonen.

In der regulären Spielzeit gingen die Gäste bereits nach 21 Sekunden durch einen Ablenker von Vincent Praplan, der eine Vergangenheit bei Kloten hat, in Führung. Die Reaktion der Zürcher Unterländer liess jedoch nicht lange auf sich warten: Nolan Diem (5.) und Keanu Derungs (14.) unmittelbar nach Ablauf einer Strafe gegen die Genfer wendeten die Partie im ersten Drittel. Das 2:1 hielt bis zur 53. Minute, dann glich Jesse Puljujärvi im einzigen Powerplay von Servette in dieser Partie aus. Kloten kassierte die achte Niederlage in den letzten zehn Spielen.

Geneve-Servette HC Verteidiger Vili Saarijaervi (Saarijarvi) trifft im Penaltschiessen zum Sieg gegen EHC Kloten Torhueter Davide Fadani waehrend dem Qualifikationsspiel der Eishockey-Meisterschaft de ...
Behielt im Penaltyschiessen als einziger die Nerven: Genfs Vili Saarijärvi.Bild: keystone

Kloten - Genève-Servette 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0) n.P.
3721 Zuschauer. SR Gerber/Brander, Obwegeser/Nater.
Tore: 1. (0:21) Praplan (Saarijärvi) 0:1. 5. Diem (Steiner, Meyer) 1:1. 14. Derungs (Puhakka, Lindroth) 2:1. 53. Puljujärvi (Manninen, Saarijärvi/Powerplaytor) 2:2.
Penaltyschiessen: Puhakka -, Granlund -; Morley -, Vesey -; Smirnovs -, Saarijärvi 0:1; Leino -, Praplan -; Palve -.
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kloten, 2mal 2 plus 5 Minuten (Berni) plus Spieldauer (Berni) gegen Genève-Servette.
PostFinance-Topskorer: Puhakka; Puljujärvi.
Kloten: Fadani; Wolf, Lindroth; Profico, Klok; Delémont, Kellenberger; Hausheer, Steiner; Weibel, Leino, Puhakka; Ramel, Palve, Schreiber; Derungs, Morley, Smirnovs; Meyer, Diem, Schäppi.
Genève-Servette: Charlin; Saarijärvi, Berni; Sutter, Schneller; Karrer, Le Coultre; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Praplan, Jooris, Vesey; Ignatavicius, Pouliot, Miranda; Loosli, Verboon, Rod.
Bemerkungen: Kloten ohne Gignac, Simon Meier, Simic, Waeber (alle verletzt) und Gerber, Genève-Servette ohne Beck, Bozon, Chanton, Hischier, Richard, Rutta (alle verletzt) und Akeson (überzähliger Ausländer). (nih/sda)

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Neue Streifen für Zürich: Im Zoo hat es Zebra-Nachwuchs gegeben
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
10 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
10
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Hellebarden-Verbot für Dettling und Co.: Bundeskanzlei weist die SVP zurecht
Meistgeteilt
1
Selenskyj drängt weiter auf weitreichende Waffen + Trump-Putin-Treffen vorerst geplatzt
2
Mehrere Tote bei Al-Kaida-Angriff im Jemen
3
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Trump lässt Melanias Büro abreissen – für seinen neuen Ballsaal
Leverkusen meistert den grossen Umbruch – doch jetzt folgt die Herkulesaufgabe
Bayer Leverkusen meistert den grossen Umbruch auf diese Saison auch dank eines frühen Trainerwechsels bisher gut. Nun steht in der Champions League mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain eine grosse Hürde bevor.
Unglaubliche 39 Transferbewegungen gab es bei Bayer Leverkusen in diesem Sommer. Der Gesamtmarktwert der Abgänge beträgt gemäss «transfermarkt.de» sagenhafte 415,80 Millionen Euro. Unter anderen verliessen Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide zu Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München) und nicht zuletzt der Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka (Sunderland) den Verein. Letzterer war der Taktgeber im Spiel von Bayer 04.
Zur Story