Ski live: Slalom in Flachau mit Gisin und Co. in Ticker und TV

Nun sind die Slalom-Fahrerinnen dran – gibt es in Flachau ein Schweizer Podest?

Am vergangenen Wochenende kamen in Zauchensee die Speed-Spezialistinnen zum Zug. Lara Gut-Behrami sorgte mit einem Sieg und einem 3. Platz in den beiden Super-G sowie einem 6. Platz in der Abfahrt für ein erfreuliches Ergebnis aus Schweizer Sicht. Nun sind in Flachau, ebenfalls in Österreich, aber die Technikerinnen dran.

Nach Wendy Holdeners Verletzung liegen die Hoffnungen der Schweiz vor allem auf Michelle Gisin, aber vielleicht können auch Camille Rast oder Mélanie Meillard für eine Überraschung sorgen. Den 1. Lauf siehst du hier ab 18 Uhr, der 2. Durchgang findet dann 20.45 Uhr statt.

Die Startliste

1 Lena Dürr

2 Paula Moltzan

3 Mikaela Shiffrin

4 Sara Hector

5 Anna Swenn Larsson

6 Petra Vlhova

7 Leona Popovic

8 Katharina Liensberger

9 Andreja Slokar

10 Katharina Gallhuber

11 Katharina Huber

12 Ana Bucik

13 Ali Nullmeyer

14 Katharina Truppe

15 Mina Holtmann

16 Michelle Gisin

17 Franziska Gritsch

18 Zrinka Ljutic

19 Camille Rast

20 Thea Stjernesund

Die weiteren Schweizerinnen:

23 Mélanie Meillard

25 Nicole Good

40 Elena Stoffel

53 Janine Mächler

64 Anuk Brändli​