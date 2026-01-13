sonnig
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Ski: Der Slalom von Flachau live mit Mikaela Shiffrin und Camille Rast

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Wird Shiffrin wieder von Rast geärgert? Holdener eröffnet den Slalom in Flachau

13.01.2026, 16:45

Im Weltcup der Frauen steht am Dienstag der Nacht-Slalom in Flachau im Programm. Werden die Klassemente der letzten drei Rennen im Stangenwald als Referenz betrachtet, kündigt sich ein weiteres Duell zwischen Mikaela Shiffrin und Camille Rast an.

Die Walliserin hat vor einer guten Woche den Slalom in Kranjska Gora gewonnen und damit die Ungeschlagenheit der Amerikanerin in diesem Winter beendet. Camille Rast tritt im Salzburgerland zudem als Vorjahressiegerin an. Vor zwölf Monaten hat es dank Wendy Holdener sogar einen Schweizer Doppelerfolg gegeben. (riz/sda)

Die Startliste im 1. Lauf:

1. Wendy Holdener (SUI)
2. Katharina Truppe (AUT)
3. Lena Dürr (GER)
4. Lara Colturi (ALB)
5. Paula Moltzan (USA)
6. Camille Rast (SUI)
7. Mikaela Shiffrin (USA)
8. Emma Aicher (GER)
9. Sara Hector (SWE)
10. Cornelia Oehlund (SWE)
11. Laurence St-Germain (CAN)
12. Melanie Meillard (SUI)
13. Anna Swenn Larsson (SWE)
14. Zrinka Ljutic (CRO)
15. Katharina Huber (AUT)
16. Marion Chevrier (FRA)
17. Dzenifera Germane (LAT)
18. Lara Della Mea (ITA)
19. Hanna Aronnson Elfman (SWE)
20. Katharina Gallhuber (AUT)

Die weiteren Schweizerinnen:
22. Eliane Christen (SUI)
36. Aline Höpli (SUI)
39. Nicole Good (SUI)
42. Anuk Brändli (SUI)
45. Aline Danioth (SUI)
51. Janine Mächler (SUI)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 12
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
    quelle: keystone / john locher
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    5 Jahre nach Horror-Crash: Ex-Formel-1-Star Romain Grosjean sendet emotionale Botschaft
    Vor mehr als fünf Jahren landete Romain Grosjean mit seinem Haas in der Streckenbegrenzung. Sein Auto ging in Flammen auf, nun kamen Erinnerungen hoch.
    Am Ende zog sich Romain Grosjean 2020 «nur» Verbrennungen an der linken Hand zu. Ein Wunder, wenn man die Flammen sieht, in die der Haas-Bolide beim Rennen in Bahrain damals aufging. Etwas mehr als fünf Jahre später kam es für den Ex-Formel-1-Fahrer zu einem emotionalen Wiedersehen: mit dem Helm von damals.
    Zur Story