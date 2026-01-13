Liveticker

Wird Shiffrin wieder von Rast geärgert? Holdener eröffnet den Slalom in Flachau

Im Weltcup der Frauen steht am Dienstag der Nacht-Slalom in Flachau im Programm. Werden die Klassemente der letzten drei Rennen im Stangenwald als Referenz betrachtet, kündigt sich ein weiteres Duell zwischen Mikaela Shiffrin und Camille Rast an.

Die Walliserin hat vor einer guten Woche den Slalom in Kranjska Gora gewonnen und damit die Ungeschlagenheit der Amerikanerin in diesem Winter beendet. Camille Rast tritt im Salzburgerland zudem als Vorjahressiegerin an. Vor zwölf Monaten hat es dank Wendy Holdener sogar einen Schweizer Doppelerfolg gegeben. (riz/sda)

Die Startliste im 1. Lauf:

1. Wendy Holdener (SUI)

2. Katharina Truppe (AUT)

3. Lena Dürr (GER)

4. Lara Colturi (ALB)

5. Paula Moltzan (USA)

6. Camille Rast (SUI)

7. Mikaela Shiffrin (USA)

8. Emma Aicher (GER)

9. Sara Hector (SWE)

10. Cornelia Oehlund (SWE)

11. Laurence St-Germain (CAN)

12. Melanie Meillard (SUI)

13. Anna Swenn Larsson (SWE)

14. Zrinka Ljutic (CRO)

15. Katharina Huber (AUT)

16. Marion Chevrier (FRA)

17. Dzenifera Germane (LAT)

18. Lara Della Mea (ITA)

19. Hanna Aronnson Elfman (SWE)

20. Katharina Gallhuber (AUT)



Die weiteren Schweizerinnen:

22. Eliane Christen (SUI)

36. Aline Höpli (SUI)

39. Nicole Good (SUI)

42. Anuk Brändli (SUI)

45. Aline Danioth (SUI)

51. Janine Mächler (SUI)

