Kevin Fiala spielt immer besser, je länger die Saison dauert. Es droht der Fall, dass sich die Minnesota Wild den Schweizer Stürmer nächste Saison nicht mehr leisten können.

Beim 5:4-Sieg nach Verlängerung der Minnesota Wild gegen die San José Sharks in der Nacht auf Montag war Kevin Fiala die überragende Figur. Der Schweizer Stürmer gab in den ersten beiden Dritteln je einen Assist, erzielte den Ausgleich zum 4:4, der die Verlängerung erzwang. Und in der Overtime wurde sein Schuss zum 5:4-Siegtreffer abgelenkt.