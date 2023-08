Schwingen am Unspunnen – der Saisonhöhepunkt in Liveticker und Stream

Am Sonntag steht den Schwingern und den Fans nicht zum ersten Mal ein verregneter Unspunnen-Schwinget ins Haus.



Sehr garstig war es in Interlaken zuletzt im 2011, als Daniel Bösch im Schlussgang Christian Schuler besiegte. Auch der Kilchberger Schwinget war nicht selten ein Schlechtwetter-Fest. So goss es 1996 und 2002 bei den Siegen von Niklaus Gasser respektive Jörg Abderhalden den ganzen Tag wie aus Kübeln.



Das Wetterpech dieser beiden grossen Feste mit eidgenössischem Zuschnitt gilt keineswegs für die Eidgenössischen Schwingfeste. Nach Sitten 1986 gab es an zwölf Eidgenössischen in Folge – also an 24 Wettkampftagen – nur eine knappe halbe Stunde Regen. Dies war ein Platzregen am Samstag um 17 am letztjährigen Fest in Pratteln. (sda)